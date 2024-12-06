Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed'e "gel görüşelim" dedik gelmedi

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin." ifadelerini kullandı.

İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin.

"ESED'A ÇAĞRIMIZ OLMUŞTU"

Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık.

LÜBNAN UYARISI

Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Yardım talepleri var. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz."