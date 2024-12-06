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Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed'e "gel görüşelim" dedik gelmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin." ifadelerini kullandı. Esed'e yaptığı çağrıları hatırlatan Başkan Erdoğan, "Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık." dedi.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 13:59 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 14:28
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed’e gel görüşelim dedik gelmedi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Cami'de kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin.

"ESED'A ÇAĞRIMIZ OLMUŞTU"
Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık.

LÜBNAN UYARISI
Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Yardım talepleri var. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz."

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