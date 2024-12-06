"Ücretli randevu" yalanı patladı işin aslını TAKVİM araştırdı: İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde katkı payı yarı yarıya düşüyor







Bazı kullanıcılar ise yalanı farklı bir boyuta taşıyarak, "1 Ocak 2025 itibariyle sağlık ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 TL Devlet Hastanesinden randevu ise 199 TL olacak. Suriyelilere ve ağaya beleş. Twit bu kadar." halkı galeyana getirmeye çalışmıştı.

İŞİN ASLI TAKVİM'DE! ÜCRETLİ RANDEVU DEĞİL YARI YARIYA İNDİRİM



Takvim.com.tr hiçbir haberde ve bilgi kaynağında yer almamasına rağmen "aile hekimlerinde ücretli randevu" yalanının nasıl ortaya çıktığını işin aslını araştırdı. Buna göre, yapılan düzenlemede ekstra alınacak bir ücret yok aksine ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde yüzde 50 bir indirim var.

İddiaların merkezinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın 25 Kasım'da yaptığı açıklamalar var. Usta, 2015 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçlarının silinmesine dair kanun teklifinde yer alan "Aile Hekimliği ve Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" başlığına ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde vatandaşların ödediği katkı payı harcamalarının azaltılmasına amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıklıyor.