"Ücretli randevu" yalanı patladı işin aslını TAKVİM araştırdı: İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde katkı payı yarı yarıya düşüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki "sağlık ocakları ve devlet hastanelerinden randevuların ücretli olacağına" ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki "sağlık ocakları ve devlet hastanelerinden randevuların ücretli olacağına" ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
DMM'den iddialara ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, '1 Ocak 2025 itibarıyla, sağlık ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 lira, devlet hastanesinden randevu almak ise 199 lira olacak' iddiası doğru değildir. Sağlık Bakanlığının böyle bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hastane randevusunun ücretli olacağına dair iddialar yer almıştı. Sosyal medyadan algı operasyonu yapan bazı hesaplar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın açıklamasına kendi yazdıkları senaryoyu ekleyerek, "Hastane randevusu için ücret geliyor. Randevu için para vermek istemeyen yada parası olmayanlar aile hekimine gidecekler ve aile hekimi sevk ederse o paranın yine yarısını verecekler yoksa hastane yok. Aile hekiminden alınacak bazı raporlar ücretli olacak." ifadeleriyle yalan bilgi servis etmişti.
Bazı kullanıcılar ise yalanı farklı bir boyuta taşıyarak, "1 Ocak 2025 itibariyle sağlık ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 TL Devlet Hastanesinden randevu ise 199 TL olacak. Suriyelilere ve ağaya beleş. Twit bu kadar." halkı galeyana getirmeye çalışmıştı.
İŞİN ASLI TAKVİM'DE! ÜCRETLİ RANDEVU DEĞİL YARI YARIYA İNDİRİM
Takvim.com.tr hiçbir haberde ve bilgi kaynağında yer almamasına rağmen "aile hekimlerinde ücretli randevu" yalanının nasıl ortaya çıktığını işin aslını araştırdı. Buna göre, yapılan düzenlemede ekstra alınacak bir ücret yok aksine ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde yüzde 50 bir indirim var.
İddiaların merkezinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın 25 Kasım'da yaptığı açıklamalar var. Usta, 2015 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçlarının silinmesine dair kanun teklifinde yer alan "Aile Hekimliği ve Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" başlığına ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde vatandaşların ödediği katkı payı harcamalarının azaltılmasına amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıklıyor.
KATKI PAYI YARI YARIYA DÜŞECEK
İddiaların aksine randevudan ücret alınmasıyla ilgili bir açıklama yapmayan Usta, "İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde harcamaların azaltılmasına amacıyla aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Şu an aile hekimlerimizle verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması, ancak önce aile hekimine gidip orada tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekiminin sevk ettiği durumda da katkı payının yarısına kadar yani yüzde 50'sine düşürülebileceği bir sistem getiriyoruz. Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizde yoğunluğun azaltılmak aile hekiminde muayene olabilecek hastaların bu hastanelere gitmesi engellemek istiyoruz." diyerek aslında hastanelere ödenen katkı paylarının yarı yarıya azaltılacağını belirtiyor.
Konuyu aynı gün sosyal medya hesabından da paylaşan Usta, paylaşımda şu ifadelere yer veriyor:
Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla, aile hekimliği birimlerinin işlevselliğini genişletiyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerinde sunulmasını sağlayarak, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha ekonomik şekilde yararlanmalarını hedefliyoruz. Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu azaltmayı amaçlıyoruz. Aile hekimlerine verilen raporların ücretlendirilmesiyle ilgili düzenlemeyi getiriyoruz. İkinci ve üçüncü sağlık basamaklarına katkı payı getiriyoruz.
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAKTA İSTEĞE BAĞLI RAPORLAR ÜCRETLİ
Konuya açıklık getiren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ise 27 Kasım'da haber ajansı, televizyon ve gazetelerin sağlık muhabirleri ile Bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda konuya açıklık getirdi. Memişoğlu, Meclis'e sunulan Aile Hekimliği Kanunu'nda değişiklikleri de içeren kanun teklifinde aile hekimlerinden alınacak bazı özel amaçlı raporların ücretlendirilmesinin öngörüldüğüne ilişkin soru üzerine, bu teklife ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına görüş bildirdiklerini ifade etti.
AİLE HEKİMLERİ DAHA UCUZA VERECEK
Halihazırda isteğe bağlı raporların zaten hastanelerde ücretli olarak verildiğine dikkati çeken Memişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İsteğe bağlı raporlar, zaten ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde fiyatlandırmayla yapılıyor. Yani hastaneye gittiğiniz zaman bu raporları ücretli alıyorsunuz. Aile hekimleri bu raporları, ikinci ve üçüncü basamaktaki fiyatlandırması nasılsa, onlardan daha ucuza verebilsin istediğimiz için uygunluk verdik. Bu fiyatlandırılmayan bir rapor değil, onu bilmenizi istiyorum. Sadece aile hekimliğinde yapılacaksa, ondan da ücret alınmasını istiyoruz. Ücretler de aile hekimliğine ve aile sağlığını merkezlerinin fiziki yapısının düzeltilmesine harcanacak. Yani yeni bir ücret alınıyormuş gibi algılanmasın. Zaten ikinci ve üçüncü basamakta isteğe bağlı raporlar ücretlidir. Bu raporların aile hekimleri tarafından da verilmesini, verilirken ikinci ve üçüncü basamaktan belirli miktarda daha az alınmasını istiyoruz."