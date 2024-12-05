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Ya Beşar men dakka dukka! Hama düştü gözler Humus'a çevrildi... Başkan Erdoğan 12 yıl önce bugünleri işaret etti

Suriye'de muhalifler Esad rejimini darmadağın ediyor. Halep'ten sonra Hama da düştü. Stratejik mevziler ele geçirildi, Humus'a doğru ilerleyiş sürüyor. Esad, "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna düşerken akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi uyarısı geldi. Erdoğan 2012'de "Ya Beşar, men dakka dukka. Hama'nın hesabı sorulmadı ama emin olunuz ki er ya da geç Humus'un hesabı sorulacaktır" demişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 17:09 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 17:29
Ya Beşar men dakka dukka! Hama düştü gözler Humus’a çevrildi... Başkan Erdoğan 12 yıl önce bugünleri işaret etti

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Suriye'de harita her dakika değişiyor. İdlib ve Halep'te tam hakimiyet sağlandı. Tel Rıfat PKK/YPG işgalinden arındırıldı.

Esad için stratejik öneme sahip olan Hama ele geçirildi. Şam, Hama'yı kaybettiklerini çok sayıda kayıp verdiklerini yazılı açıklama ile duyurmak zorunda kaldı.

Başkan Erdoğan uyarmıştı... "Ya Beşar, men dakka dukka"



Ardına bile bakmadan kaçan Esad rejimi, Hama Askeri Havalimanı'nda çok sayıda savaş uçağını terk edip gitti.

Muhalifler stratejik mevzileri ele geçirildi, Humus'a doğru ilerliyor (Takvim.com.tr)Muhalifler stratejik mevzileri ele geçirildi, Humus'a doğru ilerliyor (Takvim.com.tr)

Suriye'deki muhalif hareketin önde gelen isimlerinden Yarbay Hasan Abdulgani ise Hama'dan sonra hedefin Humus olduğunu duyurdu.

"İnşallah, geliyoruz ey Humus" diyen Abdulgani, "Humus'taki kahraman halkımız, zamanınız geldi. Bunu adaletsizliğe ve zulme karşı bir devrim ilan edin ve sizi tanıdığımız gibi olun" şeklinde konuştu.

Böylelikle Esad "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna düştü.



"YA BEŞAR, MEN DAKKA DUKKA"

Önce Halep'in ardından Hama'nın Esad rejiminden kurtarılması sonrası akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de yaptığı tarihi uyarıyı getirdi.

"Ya Beşar, men dakka dukka" diyerek tarihe not düşen Erdoğan, "Hama'nın hesabı sorulmadı ama emin olunuz ki er ya da geç Humus'un hesabı sorulacaktır" demişti.



Beşar Esad'ın katil babası Hafız Esad'ın izinden yürüdüğünün altını çizen Erdoğan, "Hama'da 30 bin masumu hunharca öldüren baba Esad, işlediği cinayetlerin hesabını bu dünyada vermedi. Ama o Esad, bütün Suriye halkının, bütün İslam dünyasının, bütün insanlığın hafızasında, kalbinde, vicdanında yargılandı, acımasız bir diktatör olarak tarihe adını yazdırdı. Umuyor ve inanıyorum ki bugün onun izinden gidenler, bugün Humus'ta yüzlerce masum sivili katledenler, adli ilahiden önce, kendi halklarının önünde hesap verecektir. Hama'nın hesabı sorulmadı ama emin olunuz ki er ya da geç Humus'un hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

"Mazlumun ahı er ya da geç çıkar" diyen Erdoğan şöyle konuşmuştu:

Beşar Esad, 'Ölene kadar savaşırım' diyor. Madem ölene kadar savaşacak bir kahramansın neden Golan Tepeleri için ölene kadar savaşmadın? Senin kahramanlığın, kendi mazlum, masum halkına mı; bu mu kahramanlık? Bu kahramanlık değil, korkaklıktır. Her zalimin kalbine sinmiş acziyet, zavallılıktır. Hiçbir zulüm karşılıksız kalmaz. Zulüm ile abat, zulüm ile payidar olunmaz. Mazlumun ahı, er ya da geç mutlaka çıkar. Irak, Libya, Mısır'da mazlumun ahı çıktı, hiç şüpheniz olmasın Suriye'de de çıkar.

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