Ya Beşar men dakka dukka! Hama düştü gözler Humus’a çevrildi... Başkan Erdoğan 12 yıl önce bugünleri işaret etti

Suriye'de harita her dakika değişiyor. İdlib ve Halep'te tam hakimiyet sağlandı. Tel Rıfat PKK/YPG işgalinden arındırıldı.
Esad için stratejik öneme sahip olan Hama ele geçirildi. Şam, Hama'yı kaybettiklerini çok sayıda kayıp verdiklerini yazılı açıklama ile duyurmak zorunda kaldı.
Ardına bile bakmadan kaçan Esad rejimi, Hama Askeri Havalimanı'nda çok sayıda savaş uçağını terk edip gitti.
Muhalifler stratejik mevzileri ele geçirildi, Humus'a doğru ilerliyor (Takvim.com.tr)
Suriye'deki muhalif hareketin önde gelen isimlerinden Yarbay Hasan Abdulgani ise Hama'dan sonra hedefin Humus olduğunu duyurdu.
"İnşallah, geliyoruz ey Humus" diyen Abdulgani, "Humus'taki kahraman halkımız, zamanınız geldi. Bunu adaletsizliğe ve zulme karşı bir devrim ilan edin ve sizi tanıdığımız gibi olun" şeklinde konuştu.
Böylelikle Esad "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna düştü.
"YA BEŞAR, MEN DAKKA DUKKA"
Önce Halep'in ardından Hama'nın Esad rejiminden kurtarılması sonrası akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de yaptığı tarihi uyarıyı getirdi.
"Ya Beşar, men dakka dukka" diyerek tarihe not düşen Erdoğan, "Hama'nın hesabı sorulmadı ama emin olunuz ki er ya da geç Humus'un hesabı sorulacaktır" demişti.