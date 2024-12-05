Ya Beşar men dakka dukka! Hama düştü gözler Humus’a çevrildi... Başkan Erdoğan 12 yıl önce bugünleri işaret etti





Beşar Esad'ın katil babası Hafız Esad'ın izinden yürüdüğünün altını çizen Erdoğan, "Hama'da 30 bin masumu hunharca öldüren baba Esad, işlediği cinayetlerin hesabını bu dünyada vermedi. Ama o Esad, bütün Suriye halkının, bütün İslam dünyasının, bütün insanlığın hafızasında, kalbinde, vicdanında yargılandı, acımasız bir diktatör olarak tarihe adını yazdırdı. Umuyor ve inanıyorum ki bugün onun izinden gidenler, bugün Humus'ta yüzlerce masum sivili katledenler, adli ilahiden önce, kendi halklarının önünde hesap verecektir. Hama'nın hesabı sorulmadı ama emin olunuz ki er ya da geç Humus'un hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.



"Mazlumun ahı er ya da geç çıkar" diyen Erdoğan şöyle konuşmuştu:

Beşar Esad, 'Ölene kadar savaşırım' diyor. Madem ölene kadar savaşacak bir kahramansın neden Golan Tepeleri için ölene kadar savaşmadın? Senin kahramanlığın, kendi mazlum, masum halkına mı; bu mu kahramanlık? Bu kahramanlık değil, korkaklıktır. Her zalimin kalbine sinmiş acziyet, zavallılıktır. Hiçbir zulüm karşılıksız kalmaz. Zulüm ile abat, zulüm ile payidar olunmaz. Mazlumun ahı, er ya da geç mutlaka çıkar. Irak, Libya, Mısır'da mazlumun ahı çıktı, hiç şüpheniz olmasın Suriye'de de çıkar.