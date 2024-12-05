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Ana gündem Suriye! Başkan Erdoğan Antonio Guterres ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Guterres ile görüşmede Suriye’nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 18:40 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 21:36
Ana gündem Suriye! Başkan Erdoğan Antonio Guterres ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Milli Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Antonio Guterres ile görüştü

İletişim Başkanlığı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İletişim Başkanlığı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Millî Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti." denildi.

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