CANLI | Suriye’de harita değiştiren 7 gün! Muhalifler Hama’ya SMO Münbiç’e ilerliyor... Azez’de TSK konvoyu

Suriye Milli Ordusu (SMO) Münbiç'e ilerlerken muhaliflerin de Hama'ya doğru ilerleyişi sürüyor.
SURİYE'DE HARİTA DEĞİŞTİ
Bir haftayı geride bırakan çatışmalarda Suriye'de harita değişti. Başka Esad rejimi olmak üzere İran ve Rusya bölge üzerindeki maksimalist kazanımlarını yitirdi. İran Suriye'ye asker göndereceğini duyurdu. ABD ve Rusya'dan peşi sıra açıklamalar geldi.
Türkiye ise tam kapsamlı bir Suriye diplomasisi yürütüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise mevkidaşlarıyla mekik diplomasisi yürüttü. Gözler Doha'daki Astana Zirvesi'ne çevrildi.
İşte Suriye'deki ateş hattından dakika dakika tüm detaylar:
Sosyal medyada yer alan görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir askeri konvoyun ilerlediği görüldü.
Rejime bağlı savaş uçakları ve Rus jetleri İdlib'i havadan vurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya, İran, Türkiye; bu üç garantör ülkenin dışişleri bakanları yakın temas halindeler" ifadelerini kullandı.
Zaharova, Suriye'deki muhaliflerin İHA konusunda UIkrayna'dan destek aldığını öne sürdü. Ukrayna iddiaları yalanladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Beşşar Esad rejiminin destekçileri Rusya ve İran'ın "dikkatlerinin dağıldığının" bir göstergesi olduğunu söyledi.
Blinken, Brüksel'deki karargah binasında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısında konuştu.
Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Blinken, "Suriye'de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) saldırısıyla gördüğümüz şey, Esad’ın kilit destekçilerinin ve müttefiklerinin, Rusya olsun, Hizbullah olsun, İran olsun, hepsinin farklı şekillerde, özellikle de kendi yarattıkları sorunlar nedeniyle dikkatlerinin dağıldığı gerçeğini yansıtıyor ve HTŞ bundan yararlanmış gibi görünüyor." dedi.
Mevcut durumda yapılması gereken şeyin bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek olduğunu aktaran Blinken, bu doğrultuda Suriyeli sivillerin korunmasını sağlamak ve iç savaşı sona erdirmek için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı temelinde ilerleyen siyasi bir süreç başlatılması gerektiğini dile getirdi.
Blinken, "Esad'ın siyasi bir sürece anlamlı şekilde dahil olmayı reddetmesi de bu son saldırıya ve HTŞ'nin sahada elde ettiği kazanımlara kapı açan şey olmuştur." diye konuştu.
ABD'nin Suriye'deki "kalıcı güvenlik çıkarının" terör örgütü DEAŞ'ın "yeniden dirilmesini ve geri gelmesini önlemek" olduğunu aktaran Blinken, "(Sözde halifeliğin fiziksel olarak kurulması) Bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak son derece önemlidir." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin meşru çıkarları için Suriye'de olunduğunu vurgulayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye içindeki çatışmaların yükselmesi yönünde bir yaklaşımımız yoktur." ifadelerini kullandı.
Esad rejiminin terk ettiği bölgeleri terör örgütü PKK'yı davet ettiğine dikkat çeken Çelik, "Bu da rejim ile terör örgütlerin iş birliğini gözler önüne sermekte. Tel Rıfat ve Münbiç'te terör örgütlerini görmek istemiyoruz." dedi.
Muhaliflerin Hama'da rejim ana üssüne girdiği bildirildi. 25. Özel Kuvvetler Tümeni'nde çok sayıda tank ele geçirildi.
Ancak kuzen Esed hakkında rejim kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Suriyeli muhalif gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, Zor Ebu Zeyid, Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid, Hattap, El-Rehcen, Kuzey Serha, Güney Serha, Mericib El-Cemelen, Şıheytir, El-Hasnevi, El-Şekusiye, Ebu Leffe, Musteriha, Beyyud, Servet ve Maarşahrura yerleşim yerleri ile Nasiriye Tepesi'nin kontrolünü ele geçirdi.
Hama'nın doğusunda da Subay Okulu ve Hama yakınlarında rejime bağlı 87. Tugay isimli askeri bölge rejim karşıtı grupların eline geçti. Hama'ya 6 kilometrelik bir mesafe kaldı.
Rejime ait bir helikopterin, Hama’nın kuzeyindeki Mardes beldesine saldırı düzenlediği bildirildi.
Esad rejimi, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde, 15-47 yaş aralığında eli silah tutanları gözaltına alıyor.
Sahadaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimi, başkentteki Doğu Guta bölgesinde 15–47 yaş aralığında eli silah tutan herkesi arabasıyla birlikte alıkoyuyor. Bölgedeki gençler ise rejimden güçlerinden saklanmaya çalışıyor.
Ayrıca, bölgede gıda ürünlerinin aşırı pahalı olduğu ve yakıt sıkıntısı yaşandığı da öğrenildi.
KİMYASAL SİLAH KULLANMIŞTI
Suriye rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın muhalifler tarafından kontrol edilen Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü. Doğu Guta, 2018'de de Rus savaş uçaklarının devrede olduğu ve Suriye rejimi ile İran destekli grupların sivillere yönelik şiddetli saldırılarıyla dünya gündemine gelmişti.
Binlerce sivilin öldüğü, insani yardımların geçişine izin verilmeyen saldırı ve ablukaların ardından bölgedeki muhalifler, Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Deyr Hafır'da Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına pusu kurarak 6 SMO unsurunu öldürdü.
Suriye'nin Halep ili doğusunda SMO askerleri tarafından terörden arındırılan Deyr Hafır'a günün ilk saatlerinde sızma girişiminde bulunuldu.
Münbiç'te varlığını sürdüren PKK/YPG, Deyr Hafır'da güvenlik önlemleri alarak bölgede arama tarama çalışmaları yürüten SMO unsurlarına pusu kurdu.
Yaşanan şiddetli çatışmanın ardından terör örgütü, SMO mevzilerine saldırı düzenledi.
6 SMO unsurunun öldüğü saldırıda, terör örgütü Münbiç hattına geri çekildi.
SMO, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı 1 Aralık'ta Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlamıştı.
Terör örgütü, varlığını sürdürdüğü Münbiç'ten sık sık terörden arındırılan bölgelere sızma girişimleri yapıyor ve karadan karaya yapılan atışlarla sivilleri hedef alıyor.
Halep ve İdlib'de tam kontrol sağlayan muhalifler, Hama'ya doğru ilerliyor. Hama Esad için stratejik öneme sahip bir kent. 2011'de iç karışıklıktan beri bölge Esad rejiminin elindeydi.
Hama'da sonra hedefin Şam olduğu konuşuluyor.