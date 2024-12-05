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CHP'den istifa eden Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel AK Parti'ye katıldı: "Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeyim"

CHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Güzel, yaptığı açıklamada, "Siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 12:47 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 12:49
CHP’den istifa eden Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel AK Parti’ye katıldı: Recep Tayyip Erdoğan’ın emrindeyim

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CHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldığını açıkladı.


Gaziantep'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Karkamış Belediye Başkanı seçilen Mustafa Güzel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Hemşerilerim; 31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim.

Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği CHP Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özel- likle belirtmek isterim.

Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim."

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