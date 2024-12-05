İstanbul’da sahte içki operasyonu: Tekel bayi sahibi gözaltına alındı

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artarken operasyonlara hız verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Sultangazi ve Fatih'te bulunan iki adrese sahte içki üretimine ilişkin operasyon düzenledi.
İstanbul'da sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi (DHA)
Sultangazi'de bulunan ve sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen adrese yapılan operasyonda 215 adet satışa hazır şişe , 50 litre şişelenmeye hazır sahte içki ve üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Fatih'teki adreste ise, tekel bayi deposunda satışa hazır 301 şişe bulundu.
İstanbul'da sahte ve kaçak içki operasyonu düzenlendi (DHA)
TEKEL BAYİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlar sonucunda Fatih'teki tekel bayinin sahibi gözaltına alınırken Sultangazi'de bulunan adresteki şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.
SAHTE İÇKİDEN 8 İLÇEDE 17 ÖLÜ
Öte yandan İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi. Hastaneye gidenlerden 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.