Bakan Uraloğlu’ndan Google telif düzenlemesi açıklaması: Şikayet sonrası bilgi talebini 90 değil 15 günde isteyeceğiz | Çocuklara sosyal medya yasağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya platformlarında yaş kısıtlaması için yapılan çalışma hakkında "13 mü 16 yaş altına mı olacak, bakıyoruz. Belirlenen yaş altındakiler üyelik yapamayacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya platformlarında yaş kısıtlaması için yapılan çalışma hakkında "13 mü 16 yaş altına mı olacak, bakıyoruz. Belirlenen yaş altındakiler üyelik yapamayacak" dedi.
13 YAŞ ALTI GENÇLERE SOSYAL MEDYA KISITLAMASI OLACAK MI?
Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Ben yasak lafını sevmiyorum, bir düzenleme, belki erişime engel getirme. Bir engellik tanımı da değişebilir ama dünyada 13 yaş sınır kriteri alınarak birçok düzenleme yapıldı ve yapılma ile ilgili de hazırlıklar var. 16 yaş ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Biz de Türkiye'de bu konuyu tartışıyoruz. 13 yaş dünyada daha çok kabul görmüş bir yaş. 16 yaş da konuşulan.
"BAKANLIK VE KURUMLARLA GÖRÜŞÜYORUZ, KARAR VERECEĞİZ"
Benim şahsi görüşüm 16 yaştır ancak verilmiş bir karar yok. Hem Bakanlığımız hem de ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla görüşüyoruz, bir karar vereceğiz.
"AİLE RIZA GÖSTERİYORSA GİRSİN"
Biz o yaşın altındakilerin tek başlarına bu işlere girişleri, kendilerinin üyeliğini ortadan kaldırmış olacağız. 13 yaşın altında bir erişim olmasın istiyoruz. 13 ve 16 yaş arasında ailenin rızası olsun, bunu tartışıyoruz. Aile rıza gösteriyorsa girsin.
"DİJİTAL ORTAMA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Dijital ortama erişimin engellenmesi söz konusu değil. Bir oyun platformunda çok masumane giren bir çocuğu alıp farklı mecralara götürebiliyorlar. Onu sanal kumardan tutun da fuhuşa kadar, cinsel içeriklere kadar, akran zorbalığına kadar götürebilir. Biz içerik çıkarılmasını genel düşünüyoruz. Sadece çocuklara yönelik değil, güvenlik konusunu dikkate alırız.
YASAK GELDİĞİNDE BU NASIL DENETLENECEK?
Biz kişisel bilgilerin paylaşılmasını asla doğru bulmuyoruz. Doğum tarihi, T.C. kimlik numarası falan kişisel bilgilerdir. Biz o yükümlülüğü sosyal medya platformuna yükleyeceğiz diyeceğiz ki bunu üye yapmayacaksın. Nasıl yapacak? Yapay zeka öyle gelişti ki giren kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından vs. yaşını tahmin edecek. Ona göre sen bu yaşta değilsin, bunu kullanmamalısın deyip onu engelleyecek.
DÜZENLEME NE ZAMAN DEVREYE GİRER?
Önümüzdeki senenin içerisinde olur diye düşünüyorum.
TÜRKİYE'DE KAÇ SOSYAL MEDYA KULLANICISI VAR?
85-86 milyon nüfusumuzun 75 milyonu kullanıyor. Ülkemizde sosyal medya kullanım süresi 7 saattir."
GOOGLE KONUSU
Rekabet Kurumu'na mağdur olduğunu düşünen tarafların müracaatının doğru olmaktadır. Bilgi talebini 90 değil 15 günde isteyeceğiz.
ÖRNEKLER MEVCUT
Çocuklara sosyal medya kısıtlaması için Avrupa ülkeleri de birçok önlem almış durumda.
ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı 2025'ten itibaren yasaklanacak.
Çin: 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Ayrıca, saat 22.00-06.00 arasında cihaz ve internet erişimi yasak.
Fransa: 15 yaş altındakilerin sosyal medya hesap açabilmesi için ebeveyn onayı gerekiyor.
İtalya: 14 yaş altındaki çocukların cep telefonu sahibi olması, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanması yasak.
İngiltere ve Rusya: 13 yaş altındaki çocukların çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlandırılmış durumda.
Güney Kore: 16 yaş altındaki çocuklar için 24.00-06.00 saatleri arasında çevrim içi oyun oynama yasağı uygulanıyor.