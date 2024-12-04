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İstanbul'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 17'ye yükseldi | Sahte içki nasıl anlaşılır?

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı artıyor. Son bilgilere göre 8 ilçede 17 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 13:35 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 13:56
İstanbul’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 17’ye yükseldi | Sahte içki nasıl anlaşılır?

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İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da sahte içki satan yerlere operasyon düzenlendi (Fotoğraf: İHA)İstanbul'da sahte içki satan yerlere operasyon düzenlendi (Fotoğraf: İHA)

SAHTE İÇKİDEN 8 İLÇEDE 17 ÖLÜ
Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi. Hastaneye gidenlerden 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.

İstanbul'da sahte içki satan yerlere operasyon düzenlendi (Fotoğraf: İHA)İstanbul'da sahte içki satan yerlere operasyon düzenlendi (Fotoğraf: İHA)

19 GÖZALTI
Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içki satan yerlere operasyon düzenlendi (Fotoğraf: İHA)İstanbul'da sahte içki satan yerlere operasyon düzenlendi (Fotoğraf: İHA)

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da sahte içki satan mekanlara operasyon düzenlendiİstanbul'da sahte içki satan mekanlara operasyon düzenlendi

HAYATİ UYARI
Öte yandan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki sürülmesinde artış olabileceğini belirterek, "Sahte alkolün sahte mi, gerçek mi olduğunu tadından, kokusundan anlamak mümkün değil. Yüksek miktarda alkol tüketen kişilerde tedaviye rağmen hayatını kaybetmesi ya da kalıcı organ kaybı, görme bozukluğu oluşabilmektedir" dedi.

Avcılar'da eğlence mekanı ruhsatı alınamayan iş yerinde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit eden polis ekipleri adrese yaptığı baskında 25 litre etil alkol ele geçirdi (Fotoğraf: DHA)Avcılar'da eğlence mekanı ruhsatı alınamayan iş yerinde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit eden polis ekipleri adrese yaptığı baskında 25 litre etil alkol ele geçirdi (Fotoğraf: DHA)

SAHTE Mİ GERÇEK Mİ NASIL ANLAŞILIR?
Şişenin kapalı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Doğan, "Bandrollü olmasının kontrolünü sağlamalarını öneriyoruz. Yoksa alkolün sahte mi, gerçek mi olduğunu tadından, kokusundan anlamak mümkün değil. Sahte alkol ya da normal alkol tüketen kişilerde benzer bulgular ortaya çıkmakta. Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı gibi. Ama özellikle sahte alkolde görmede bulanıklaşma, böyle bir kar yağdı manzarası gibi bir tablo da bir tık önde olabilir. Kişide semptomlar varsa önce bir kliniğe başvurup kendi muayenesini sağlatması da bu anlamda önem kazanıyor" ifadelerini kullandı.

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