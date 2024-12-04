İstanbul’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 17’ye yükseldi | Sahte içki nasıl anlaşılır?

İstanbul'da sahte içki satan mekanlara operasyon düzenlendi

HAYATİ UYARI

Öte yandan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki sürülmesinde artış olabileceğini belirterek, "Sahte alkolün sahte mi, gerçek mi olduğunu tadından, kokusundan anlamak mümkün değil. Yüksek miktarda alkol tüketen kişilerde tedaviye rağmen hayatını kaybetmesi ya da kalıcı organ kaybı, görme bozukluğu oluşabilmektedir" dedi.

Avcılar'da eğlence mekanı ruhsatı alınamayan iş yerinde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit eden polis ekipleri adrese yaptığı baskında 25 litre etil alkol ele geçirdi (Fotoğraf: DHA)

SAHTE Mİ GERÇEK Mİ NASIL ANLAŞILIR?

Şişenin kapalı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Doğan, "Bandrollü olmasının kontrolünü sağlamalarını öneriyoruz. Yoksa alkolün sahte mi, gerçek mi olduğunu tadından, kokusundan anlamak mümkün değil. Sahte alkol ya da normal alkol tüketen kişilerde benzer bulgular ortaya çıkmakta. Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı gibi. Ama özellikle sahte alkolde görmede bulanıklaşma, böyle bir kar yağdı manzarası gibi bir tablo da bir tık önde olabilir. Kişide semptomlar varsa önce bir kliniğe başvurup kendi muayenesini sağlatması da bu anlamda önem kazanıyor" ifadelerini kullandı.