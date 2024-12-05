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30 ilde terör örgütü PKK'ya "Gürz-28" darbesi: 147 şüpheli yakalandı

30 ilde PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen "Gürz-28" operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı. Operasyonları sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "'Terörle mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 08:38 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 08:38
30 ilde terör örgütü PKK’ya Gürz-28 darbesi: 147 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen "Gürz-28" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında İstanbul, Antalya ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 30 ilin cumhuriyet başsavcılıkları ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, şüpheli terör örgütü mensuplarına yönelik Gürz-28 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne "Gürz-28" operasyonu

'TERÖRLE MÜCADELE' BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
Operasyonlarda 147 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "40 yıldır kardeşliğimize pusu kuran, milletimizin birliğine ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütünü, bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. 'Terörle mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

30 ilde terör örgütü PKK'ya ʺGürz-28ʺ darbesi (Ekran görüntüsü)30 ilde terör örgütü PKK'ya ʺGürz-28ʺ darbesi (Ekran görüntüsü)

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yakalanan şüpheli terör örgütü mensuplarının; terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşan Ali Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarmayı tebrik etti.

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