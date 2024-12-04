Provokatör Nasuh Mahruki hakkında iddianame hazır: 3 yıla kadar hapsi isteniyor

İDDİANAME HAZIR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği belirtildi.

Eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Nasuh Mahruki (DHA)

EYLEM KAMU BARIŞINI BOZMAYA ELVERİŞLİ

Bunun sosyal medya hesabından herkese açık paylaşılması ve çok sayıda kişi tarafından görülebilme imkanının bulunması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu aktarılan iddianamede, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi.