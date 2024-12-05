SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'ya özel hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdikten sonra bir araya geldi. Görüşmede, Başkan Erdoğan tarafından Akishino'ya, Osmanlı Generali Pertev Paşa'nın İmparator Mutsuhito tarafından ödüllendirildiğini gösteren belge hediye edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:30
Başkan Erdoğan’dan Japonya Veliaht Prensi Fumihito’ya özel hediye

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılında Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti.

Başkan Erdoğan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu kabul etti

Külliye'deki kabul Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü olması nedeniyle de ayrı


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. (AA)

GİRİŞ KAPISINDA KARŞILADI

Başkan Erdoğan, Akishino'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı.

Başkan Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. (AA)Başkan Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. (AA)

BASINA POZ VERDİLER

Erdoğan ve Akishino, Türkiye ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. (AA)

Daha sonra Erdoğan ve Akishino heyetleri eşliğinde görüşmeye geçti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. (AA)Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. (AA)

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan Akishino'ya, Osmanlı Generali Pertev Paşa'nın İmparator Mutsuhito tarafından ödüllendirildiğini gösteren belgeyi hediye etti. (AA)Başkan Erdoğan Akishino'ya, Osmanlı Generali Pertev Paşa'nın İmparator Mutsuhito tarafından ödüllendirildiğini gösteren belgeyi hediye etti. (AA)

ERDOĞAN'DAN ÖZEL HEDİYE

Görüşmede, Başkan Erdoğan tarafından Akishino'ya, Osmanlı Generali Pertev Paşa'nın İmparator Mutsuhito tarafından ödüllendirildiğini gösteren belge hediye edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Kiko ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Kiko ile bir araya geldi. (AA)

Öte yandan Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Kiko ile bir araya geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Suriye’de harita değiştiren 7 gün! Muhalifler Hama’ya girdi, rejim Humus’a çekiliyor, SMO Münbiç’e ilerliyor | Azez’de TSK konvoyu
Yılın son MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem Suriye
CHP’de Özgür Özel’e karşı ayaklanma! Kaygılıyız bildirisinin mimarı Kılıçdaroğlu mu? İsim isim ikinci zoom cuntasına imza atanlar
13.duruşma tamamlandı! Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: Tutuklu sayısı yükseldi
Halil Falyalı’nın eşine yasa dışı bahis davası! Soruşturma tamamlandı! Suç gelirlerini böyle aklamışlar
Bileti kesildi! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık
Avrupa’da siyasi kriz! Almanya’da sonra Fransa’da da hükümet düştü: Barnier istifa mı edecek?
Metrobüste rögar faciası... Yaralanan yolcu konuştu: Şikayetçi olacağım
Anlaşmalar tamam! Fenerbahçe’den 3 imza birden
En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...
Narin Güran’ın avucunda ve kıyafetinde kıl bulunmuştu! DNA’lar eşleşti | Kriminal rapor ilk kez A Haber’de!
ÖTV’siz araç alımında yeni dönem! Üçüncü kişilere yasak geliyor! 1 Ocak 2025’ten itibaren noter zorunluluğu
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun kamu bankaları zararı iddialarına Hazine’den açıklama
2025 yılında memur ve emekli ne alacak? Ocak zammına 5 formül: Taban aylık 14 bin TL’yi aşar
5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...
SON DAKİKA