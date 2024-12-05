Başkan Erdoğan’dan Japonya Veliaht Prensi Fumihito’ya özel hediye

ERDOĞAN'DAN ÖZEL HEDİYE Görüşmede, Başkan Erdoğan tarafından Akishino'ya, Osmanlı Generali Pertev Paşa'nın İmparator Mutsuhito tarafından ödüllendirildiğini gösteren belge hediye edildi.

Başkan Erdoğan Akishino'ya, Osmanlı Generali Pertev Paşa'nın İmparator Mutsuhito tarafından ödüllendirildiğini gösteren belgeyi hediye etti. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Kiko ile bir araya geldi. (AA)

Öte yandan Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Kiko ile bir araya geldi.