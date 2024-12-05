Başkan Erdoğan’dan Japonya Veliaht Prensi Fumihito’ya özel hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılında Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılında Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabul etti.
Külliye'deki kabul Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü olması nedeniyle de ayrı
GİRİŞ KAPISINDA KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Akishino'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı.
BASINA POZ VERDİLER
Erdoğan ve Akishino, Türkiye ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi.
Daha sonra Erdoğan ve Akishino heyetleri eşliğinde görüşmeye geçti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.
ERDOĞAN'DAN ÖZEL HEDİYE
Görüşmede, Başkan Erdoğan tarafından Akishino'ya, Osmanlı Generali Pertev Paşa'nın İmparator Mutsuhito tarafından ödüllendirildiğini gösteren belge hediye edildi.
Öte yandan Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Kiko ile bir araya geldi.