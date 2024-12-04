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Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı: "Suyumuzu koruyalım geleceğimiz solmasın"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" nedeniyle paylaşımda bulundu. Erdoğan, suyun önemine vurgu yaparak, "Suyumuzu koruyalım ki geleceğimiz solmasın" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 18:12 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 18:12
Emine Erdoğan’dan 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü paylaşımı: Suyumuzu koruyalım geleceğimiz solmasın

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" nedeniyle paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan (takvim.com.tr | Arşiv)Emine Erdoğan (takvim.com.tr | Arşiv)

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Emine Erdoğan'ın paylaşımı (Sosyal Medya)Emine Erdoğan'ın paylaşımı (Sosyal Medya)

"GELECEĞİMİZ SOLMASIN"

"Su, yaşamın özü, geleceğin emanetidir. Veriler, en büyük kaybın içme suyunun temin ve dağıtım aşamasında yaşandığını söylüyor. Bu yalnızca bir damlanın değil, bir neslin yarınının yitip gitmesidir. Su Verimliliği Seferberliği, işte bu kaybı azaltmak için atılmış en hayati adımdır. Unutmamalıyız ki, her bir bireyin ve kurumun göstereceği özen, bu mücadelede vazgeçilmezdir. Suyumuzu koruyalım ki geleceğimiz solmasın."

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