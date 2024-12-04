CHP'den ikinci "Mavi Vatan" skandalı! İlhan Uzgel Esad ve YPG'nin sözcüsü oldu: "Halep'i almak mı lazımdı?

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Muhalifler Halep'i ele geçirdi. İdlib'de tam kontrol sağlayıp Hama'ya doğru harekete geçti. Bölgede 7 günde harita ve denklem değişti. "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna düştü. Suriye coğrafyası hareketli günlerden geçiyor.Muhalifler Halep'i ele geçirdi. İdlib'de tam kontrol sağlayıp Hama'ya doğru harekete geçti. Bölgede 7 günde harita ve denklem değişti. Beşar Esad , stratejik olarak derin bir darbe yedi vekonumuna düştü. Esad rejiminin yara alması, PKK'nın köşeye sıkışması ve Türk bayrağının Halep Kalesi'ne çekilmesi ise CHP'yi rahatsız etti. CHP'li İlhan Uzgel'den skandal sözler: Esad Erdoğan ile görüşmedi diye Halep'i almak mı lazımdı?



CHP ESAD VE YPG'NİN SÖZCÜSÜ OLDU



CHP'nin Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel deyim yerindeyse ikinci Mavi Vatan skandalına imza attı.



"ESAD ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEDİ BUNUN KARŞILIĞI HALEP'İ ALMAK MI?"



Uzgel katıldığı canlı yayında "Varsayalım Esad, Erdoğan ile görüşmedi bunun karşılığı gidip Halep'i almak mıdır?" ifadelerini kullandı.