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CHP'den ikinci "Mavi Vatan" skandalı! İlhan Uzgel Esad ve YPG'nin sözcüsü oldu: "Halep'i almak mı lazımdı?

Esad rejiminin yara alması, PKK'nın köşeye sıkışması ve Türk bayrağının Halep Kalesi'ne çekilmesi belli odakları rahatsız etti. Bunun en başında da CHP geldi. Daha önce Arap basınına Türkiye'yi şikayet edip "Bölgeden askerlerimizi çekeceğiz" vaadinde bulunan CHP’nin Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, ikinci "Mavi Vatan" skandalına imza attı. Uzgel "Varsayalım Esad, Erdoğan ile görüşmedi bunun karşılığı gidip Halep’i almak mıdır?" dedi.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 00:48 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 01:01
CHP’den ikinci Mavi Vatan skandalı! İlhan Uzgel Esad ve YPG’nin sözcüsü oldu: Halep’i almak mı lazımdı?

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Suriye coğrafyası hareketli günlerden geçiyor.

Muhalifler Halep'i ele geçirdi. İdlib'de tam kontrol sağlayıp Hama'ya doğru harekete geçti. Bölgede 7 günde harita ve denklem değişti. Beşar Esad, stratejik olarak derin bir darbe yedi ve "Şam'dan öteye hükmü geçmeyen rejim" konumuna düştü.

Esad rejiminin yara alması, PKK'nın köşeye sıkışması ve Türk bayrağının Halep Kalesi'ne çekilmesi ise CHP'yi rahatsız etti.

CHP'li İlhan Uzgel'den skandal sözler: Esad Erdoğan ile görüşmedi diye Halep'i almak mı lazımdı?



CHP ESAD VE YPG'NİN SÖZCÜSÜ OLDU

CHP'nin Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel deyim yerindeyse ikinci Mavi Vatan skandalına imza attı.

"ESAD ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEDİ BUNUN KARŞILIĞI HALEP'İ ALMAK MI?"

Uzgel katıldığı canlı yayında "Varsayalım Esad, Erdoğan ile görüşmedi bunun karşılığı gidip Halep'i almak mıdır?" ifadelerini kullandı.

Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekildi (Takvim.com.tr / Arşiv)Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekildi (Takvim.com.tr / Arşiv)

HALEP KALESİ'NDEKİ TÜRK BAYRAĞI HAZIMSIZLIK YAPTI

Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekilmesini doğru bulmadığını belirten Uzgel, "Türk bayrağı çektirildi diye seviniyorsunuz" şeklinde konuştu.

Gelinen bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi, kurumsal olarak Esad rejimi ve YPG'nin sözcülüğüne soyunmuş oldu.

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BU İLK SKANDALI DEĞİL... ARAP BASININA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel daha önce de Türkiye'yi Arap basınına şikayet edip "Suriye krizinin en büyük sorumlusu Türk hükümeti" ifadelerini kullanmıştı. Uzgel, Türk askerini Irak'tan çekme vaadinde bulunmuştu.

DİPNOT: CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin Mavi Vatan davasını 'Masal' olarak tanımlamış, büyük tepki çekmişti.

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