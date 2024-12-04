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Emine Erdoğan Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japon-Türkiye ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Japonya Veliaht Prensi'nin eşi Prenses Akishino ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 19:40 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 19:40
Emine Erdoğan Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya geldi

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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, Veliaht Prensesi kütüphanenin girişinde samimi bir şekilde karşıladı.

Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)

Birlikte Millet Kütüphanesi'ne giren Erdoğan ve Akishino'ya kütüphanedeki vatandaşlar, öğrenci ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Lider eşleri, önce İstanbul'un fethedilişinin 571. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'i anmak için açılan "Fatih Sultan Mehmet" sergisini gezdi.

Burada Akishino, Fatih Sultan Mehmet'in Çocukluk Dönemi, Padişahlık Dönemleri, İlim Hayatı ve O Dönemde Yaşayan Alimler, İstanbul'un Fethi ve Askeri Hayatı, Siyasi Hayatı ile Fatih Döneminde Mutfak, Şair Fatih: Avni, Vakıf Eserleri ve Ölümü bölümleri hakkında bilgi aldı.

Akishino sergide sunulan Fatih Sultan Mehmet'in kaftan, kılıç, zırh gömlek gibi kişisel eşyaları ve o dönemin tarihine ışık tutacak çok sayıda esere hayranlığını dile getirdi.

Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)

Emine Erdoğan ve Akishino, sergi ziyaretinin ardından, Cihannüma Salonu'na geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Lider eşleri, daha sonra, 600 Japonca eserin bulunduğu Japon Kitaplığı bölümüne geçtiler.

Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)

MEVLANA'NIN MESNEVİ ESERİ HEDİYE EDİLDİ

Emine Erdoğan, burada bulunan kitapları inceleyen konuğuna, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin Japonca baskısını ve serginin içeriğini de anlatan "Fatih Sultan Mehmet" kataloğu ile İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan "Türkiye" kitabını hediye etti.

Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)

ÇOCUKLARDAN KÜRESEL ISINMA SUNUMU

İkili daha sonra Nasreddin Hoca Kütüphanesi'ne geçti ve burada çocuklar sevgiyle karşıladı. Çocukların yaptığı resimleri inceleyen lider eşlerine, bir anaokulu çocuğu kendi yaptığı üzerinde lale motifi olan tabağı hediye etti.

Anaokulu çağındaki bir başka çocuk ise Emine Erdoğan ve Prenses Akishino'ya küresel ısınma ile ilgili bir sunum yaptı.

Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)

"TEMENNİMİZ İŞ BİRLİĞİNİN DAHA DA İLERİYE TAŞINMASI"

Emine Erdoğan, Akishino ile gerçekleştirdikleri programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında ülkemizi ziyaret eden Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.

Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)

Ülkemizin kültür hazinesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ve Japonya kitaplığı bölümünü ziyaret ettik. Farklı medeniyetlerin birikimlerini aynı çatı altında buluşturan kütüphanemizde muhafaza edilen özel ve nadir eserleri tanıtma fırsatı bulduk.

Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezerek tarihimizin büyük liderlerinden birinin vizyonunu, sanata ve bilgiye olan bağlılığını yakından inceledik. Japonya Kitaplığı, iki ülkenin ortak mirasına ışık tutan ve dostluk bağlarını güçlendiren bir sembol niteliğinde. Temennimiz bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşımasıdır."

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