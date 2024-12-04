Emine Erdoğan Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , Japonya Veliaht Prenses i Akishino ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 'ni ziyaret etti. Erdoğan, Veliaht Prensesi kütüphanenin girişinde samimi bir şekilde karşıladı.

Emine Erdoğan ile Japonya Veliaht Prensesi Akishino bir araya geldi (AA)

Birlikte Millet Kütüphanesi'ne giren Erdoğan ve Akishino'ya kütüphanedeki vatandaşlar, öğrenci ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Lider eşleri, önce İstanbul'un fethedilişinin 571. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'i anmak için açılan "Fatih Sultan Mehmet" sergisini gezdi.

Burada Akishino, Fatih Sultan Mehmet'in Çocukluk Dönemi, Padişahlık Dönemleri, İlim Hayatı ve O Dönemde Yaşayan Alimler, İstanbul'un Fethi ve Askeri Hayatı, Siyasi Hayatı ile Fatih Döneminde Mutfak, Şair Fatih: Avni, Vakıf Eserleri ve Ölümü bölümleri hakkında bilgi aldı.

Akishino sergide sunulan Fatih Sultan Mehmet'in kaftan, kılıç, zırh gömlek gibi kişisel eşyaları ve o dönemin tarihine ışık tutacak çok sayıda esere hayranlığını dile getirdi.