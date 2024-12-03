31 Aralık’ta kar yağar mı? Yılbaşında İstanbul’a kar yağışı var mı? İstanbul güncel hava durumu raporu

İstanbul'da ise önümüzdeki üç gün boyunca etkili sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru artarak 15 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son rapora göre 3 Aralık 2024 günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde ise sağanak yağış etkili olacak.

4 Aralık hava durumu

❄️ İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI NE ZAMAN OLACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul'da kar yağışı için vatandaşların biraz daha beklemesi gerektiğini belirtti. Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı gözlemlenebilir. Ancak İstanbul için konuşacak olursak, önümüzdeki 10 gün içerisinde kar yağışı ihtimali yok. Kar yağışı, aralık ayının son haftası ya da ocak ayının ilk haftası daha olası görünüyor."

Prof. Dr. Şen ayrıca, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağma ihtimalinin daha erken olabileceğini, ancak merkez bölgelerdeki kar yağışının bu tarihlerden önce beklenmediğini ifade etti.