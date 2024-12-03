31 Aralık’ta kar yağar mı? Yılbaşında İstanbul’a kar yağışı var mı? İstanbul güncel hava durumu raporu

Kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte İstanbulluların gündeminde kar yağışı yer almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde şehrin yüksek kesimlerinde kısa süreli görülen kar yağışı, megakent sakinlerini heyecanlandırdı.
Kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte İstanbulluların gündeminde kar yağışı yer almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde şehrin yüksek kesimlerinde kısa süreli görülen kar yağışı, megakent sakinlerini heyecanlandırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son rapora göre 3 Aralık 2024 günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde ise sağanak yağış etkili olacak.
Kıyı kesimlerde: Yağmur ve sağanak yağış, yer yer gök gürültülü sağanak.
İç kesimlerde: Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul'da ise önümüzdeki üç gün boyunca etkili sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru artarak 15 dereceye ulaşması bekleniyor.
Prof. Dr. Orhan Şen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul'da kar yağışı için vatandaşların biraz daha beklemesi gerektiğini belirtti. Şen, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yıl bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı gözlemlenebilir. Ancak İstanbul için konuşacak olursak, önümüzdeki 10 gün içerisinde kar yağışı ihtimali yok. Kar yağışı, aralık ayının son haftası ya da ocak ayının ilk haftası daha olası görünüyor."
Prof. Dr. Şen ayrıca, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağma ihtimalinin daha erken olabileceğini, ancak merkez bölgelerdeki kar yağışının bu tarihlerden önce beklenmediğini ifade etti.
Yılbaşı yaklaşırken İstanbullular, kar yağışı ihtimalini merak ediyor. Meteoroloji uzmanlarından Dr. Güven Özdemir, ülke genelinde bu yıl iki veya üç etkin kar yağışının görülebileceğini belirtti. Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:
"Zaman zaman ekstrem hava olayları yaşayabiliriz. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Marmara Bölgesi ve Trakya'da ise kar yağışı ihtimali az olsa da göz ardı edilemez. İstanbul'da yılbaşında kar yağışı şu an için çok yoğun bir şekilde görünmüyor, ancak kar özlemi çekenler ilerleyen günlerde sürprizlerle karşılaşabilir."
2 Aralık Pazartesi: Sağanak yağışlı, sıcaklıklar 10-12°C.
3 Aralık Salı: Yağmur devam edecek, rüzgar hafif.
4 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu, yağış ihtimali azalıyor.
5 Aralık Perşembe: Hava açık, sıcaklık 15°C'ye kadar çıkacak.