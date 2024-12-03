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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı. Kızıldağ'ın memleketi Adana'nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 08:15 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 08:15
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ şehit oldu

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16 Kasım günü Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, tedaviye alındığı GATA'da şehit oldu.

MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 16 Kasım 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Mu. Uzm. Çvş. Eren Kızıldağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı (DHA)Şehidin evine Türk bayrakları asıldı (DHA)

EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
Şehit düşen Uzman Çavuş Kızıldağ'ın memleketi Adana'nın Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı (DHA)Şehidin evine Türk bayrakları asıldı (DHA)

Acı haberi alan yakınları, taziye için baba evine akın etti.

Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (DHA)Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (DHA)

Evli ve 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin, çarşamba günü Feke ilçesi Ormancık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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