Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran detay! Tutuksuz sanık doktor Mehmet Gürül konuştu

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davası 11'inci gününde devam ediyor. Tutuksuz sanık doktor Mehmet Gürül, 125 bin lira maaşının olduğunu söylerken Fırat Sarı ile ortak ev aldığını da belirtti.

Doktor Gürül, 'Fırat Sarı bana, Hasan ile Doğukan'ın ilacı sattığını söylediğinde şok oldum. Fırat Sarı bana, Doğukan'ın dinlendiğine dair bilgi vermişti' dedi. Gürül ayrıca, 'En büyük hatam bu hastanelerde çalışan hemşireleri denetlememiş olmam. Denetime gelindiğinde dışarıdan gelen anlaşması olmayan dış nöbetçi hemşireleri gizlemek. Benim bu dosyadaki tek suçum budur" diye konuştu.