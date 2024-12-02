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Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: "Tel Rıfat'ı terör örgütü PKK'dan aldık"

Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu sonrası Tel Rıfat ve Halep gibi önemli bölgeler teröristlerden arındırıldı. Şimdi ise SMO, yönünü Münbiç’e çevirdi. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, A Haber’de operasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 21:27 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 21:27
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: Tel Rıfat’ı terör örgütü PKK’dan aldık

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Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, A Haber'de yaptığı açıklamalarda önemli değerlendirmelerde bulundu. Mustafa, Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler ve Özgürlük Şafağı Operasyonu'na ilişkin detayları paylaştı.

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Abdurrahman Mustafa'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Halep'te muhalifler girdi, Hama'ya doğru giriyorlar. Özgürlük Şafağı Operasyonu ile hem PYD/PKK'nın rejimin terk ettiği o boşluğu doldurmaması için ikmal yolunu kestik hem de Tel Rıfat'ta güneyden gelerek kuşatarak Allaha Şükür orada kanser gibi olan Tel Rıfat'ı terör örgütü PKK'dan aldık. Oradaki mayınlar temizlendikten sonra siviller döneceklerdir. Bu operasyonlar hiçbir etnik gruba karşı değil, özellikle Kürt kardeşlerimize karşı değildir. PKK'ya karşıdır. Çünkü yıllardır Tel Rıfat'ı işgal etmiştiler.

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