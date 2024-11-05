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MHP lideri Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye" deyip 'anayasal düzenleme' mesajı verdi: "Sayın Erdoğan bir kez daha seçilmeli"

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tek seçenek olduğunu söyledi. Bahçeli, "Bizim hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır. Aklında soru işaretleri olanlar varsa; eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?" dedi. Bu kapsamda Anayasal düzenlemeyi yapılmas gerektiğini dile getirdi.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:41 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 12:07
MHP lideri Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye deyip ’anayasal düzenleme’ mesajı verdi: Sayın Erdoğan bir kez daha seçilmeli

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Türkiye'de "İç cepheyi sağlam tutma" ve "Terörsüz bir gelecek" için atılan adımlar hız kazandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli konuya ilişkin partisinin grup toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli: "Sayın Erdoğan bir kez daha seçilmeli"


"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ TERÖR KAMBURUNDAN KURTARMAK"

"Bizim hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır" diyen Bahçeli, "Aklında soru işaretleri olanlar varsa; eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?" sorusunu sordu.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)

"SAYIN ERDOĞAN TEK SEÇENEK"

Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tek seçenek olduğunu dile getiren Bahçeli, "Birbirleri ile huzura kavuşamayanlar Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)



"ANAYASAL DÜZENLEME GEREKİYOR"

Anayasal düzenlemenin şart olduğunu belirten Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir. Bu kapsamda Anayasal düzenlemeyi yapmak gereklidir.

Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağa teröre teslim edilmeyecektir. Bu devletin kurucusu büyük Türk milletidir. Türk milleti varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti de payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına Cumhur İttifakı fedakarca sahip çıkacaktır.

Belediye başkanları adam gibi görevini yapsın.

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YENİ DÖNEMİN ŞİFRESİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Türkiye kritik bir sürecin eşiğinde... Başkan Erdoğan'ın "İç cephe" vurgusu ve Kürtlere çağrısı, Devlet Bahçeli'nin terörist başına "PKK'yı lağvet" sözleri ve atanan kayyumlar... Bu yaşananlar neyin işareti? Kulislerde "Terörsüz Türkiye" için artık "mıntıka temizliğinin" başladığı konuşuluyor.

Bahçeli'nin bugün yaptığı "Kürtler başkadır terör örgütü başkadır. Kürt kardeşlerimizle aynı cephedeyiz. terörün kökünü kazıyabiliriz" açıklaması da bunun işareti oldu.

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