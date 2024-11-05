MHP lideri Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye" deyip 'anayasal düzenleme' mesajı verdi: "Sayın Erdoğan bir kez daha seçilmeli"

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Türkiye'de "İç cepheyi sağlam tutma" ve "Terörsüz bir gelecek" için atılan adımlar hız kazandı.



MHP lideri Devlet Bahçeli konuya ilişkin partisinin grup toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli: "Sayın Erdoğan bir kez daha seçilmeli"

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ TERÖR KAMBURUNDAN KURTARMAK"



"Bizim hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır" diyen Bahçeli, "Aklında soru işaretleri olanlar varsa; eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?" sorusunu sordu.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)



"SAYIN ERDOĞAN TEK SEÇENEK"



Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tek seçenek olduğunu dile getiren Bahçeli, "Birbirleri ile huzura kavuşamayanlar Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir" şeklinde konuştu.