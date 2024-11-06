MHP Lideri Bahçeli, teröristbaşına çağrısını tekrarladı: Terör örgütü lagvedilecekse teklifimin arkasındayım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen haftalarda teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı tekrarladı. "Teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım. Siyasette uzlaşmak ortak yararımıza" açıklaması yaptı.

DEM Parti'ye de "Kararını derhal netleştirmeli, silahla-siyaset arasında gelgitli tutumundan uzaklaşmalı, terörle arasına kalın duvarlar örüp örmeyeceği muammasını açıklığa kavuşturmalı" mesajını yolladı. Bahçeli, Erdoğan'ın tek seçenek olduğunu şöyle anlattı: Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe indirilirse, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil mi? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Erdoğan güvence, milletin sevdalısı, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenek. Bu kapsamda Anayasal düzenlemeyi yapmak gereklidir.

ERDOĞAN TEK SEÇENEK

Bahçeli, Erdoğan'a desteğini "Türkiye Yüzyılı'nın inşaası için Erdoğan güvence" diyerek açıkladı.