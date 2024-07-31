Haniye suikastında Acem oyunu! ’Kağıttan Kaplan’ bilindik dil... Yine animasyonla mı intikam alacaklar? | ABD ve İsrail’le danışıklı dövüş

Kağıttan Kaplan İran tasviri





KAĞITTAN KAPLAN İRAN



Haniye suikastı İran dışından ateşlenen bir füze ile gerçekleştirildi.



Hava, kara ve deniz araçları ile askeri geçitler düzenleyen, animasyon videolar ile ABD ve İsrail'i tehdit eden Tahran'ın bu suikastteki ihmali "Kağıttan Kaplan İran" yorumlarına neden oldu.

Helikoopter kazasında can veren Reisi, cumhurbaşkanını bulmaktan aciz İran...





REİSİ'NİN NAAŞINA SAATLERCE ULAŞAMADILAR



İran yakın zamanda da helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi kaybetmişti. Reisi'nin naaşına bile ulaşmakta acziyet yaşayan İran'ın imdadına Türkiye koşmuş, AKINCI İHA'ların enkazı tespit etmesi sonrası Reisi'nin naaşına ulaşılmıştı.





İSRAİL'İN EN KOLAY SUİKAST DÜZENLEDİĞİ ÜLKE İRAN



A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, İran'ı "İsrail'in en kolay suikast düzenlediği ülke" olarak tanımlayıp "İran'da çok sayıda Filistinliye İranlı üst düzey yetkiliye İsrail ve Mossad çok rahat bir şekilde suikast düzenleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kağıttan kaplan Tahran! Plan tıkır tıkır işledi! Algı oyunu İsraile yaradı!Trumpın danışıklı dövüş itirafı unutulmasın | Uzmanlar ne diyor? İRAN, ABD, İSRAİL... GÖSTERMELİK MİSİLLEME, DANIŞIKLI DÖVÜŞ



Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluğunu füzelerle vurmuş, sonrasında Tahran bir misilleme operasyonuna kalkışmıştı.



Ancak İran'ın attığı füzelerin hiçbiri İsrail'e etki etmemiş, göstermelik saldırılar İsrail ve Netanyahu'ya alan açmıştı. Tahran kendi kamuoyunu dengelemek isteyip resmi hesaplardan animasyonlu görseller paylaşarak İran halkına gazlama yapmıştı.





TRUMP'IN İTİRAFINI HATIRLAYALIM: "İRAN ÖNCEDEN ARAYIP SALDIRILARI HABER VERDİ"



Eski ABD Başkanı Trump'ın İran ve ABD arasındaki danışıklı dövüşü itiraf ettiği açıklamalarını hatırlamakta da fayda var.



Trump, İran'ın Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası ABD'yi arayıp "İtibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar" dediğini söyledi.



Bu somut gerçekler ABD - İran - İsrail hattındaki ortak çıkarlara dayalı kirli danışıklı dövüşü de tescilledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN