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Haniye suikastında Acem oyunu! 'Kağıttan Kaplan' bilindik dil... Yine animasyonla mı intikam alacaklar? | ABD ve İsrail'le danışıklı dövüş

Hamas lideri Haniye, Tahran'ın göbeğinde İsrail füzesiyle şehit oldu. Filistinliler haklı olarak "İran neredeydi?" sorusunu sorarken; evinde misafirini korumaktan aciz olan Tahran yine bilindik bir üslupla İsrail'den intikam alacaklarını ilan etti. Peki, İran Haniye'yi koruyamadı mı, korumadı mı? Birçok kişi kanlı suikastın altında bir 'Acem Oyunu' olduğunu düşünüyor. Sürekli animasyonlarla ABD ve İsrail'e gözdağı veren İran'ın Kasım Süleymani suikastı sonrası ABD ile danışıklı dövüş içerisine girdiği, elçilik saldırısı sonrası ateşlenen ancak hiçbiri İsrail'e düşmeyen füzelerle de Netanyahu'ya alan açtığı biliniyor.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 12:35 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 12:51
Haniye suikastında Acem oyunu! ’Kağıttan Kaplan’ bilindik dil... Yine animasyonla mı intikam alacaklar? | ABD ve İsrail’le danışıklı dövüş

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Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da terör devleti İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehit oldu. İran basını Haniye'nin suikastın saat 02.00'de güdümlü füze kullanılarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

LÜBNAN BAHANE MİYDİ?

Suikastın İsrail'in dün gece Lübnan'a düzenlediği saldırıdan sonra gerçekleşmesi akıllara "Lübnan bahane miydi?" sorusunu getirdi.

Hamas lideri İsmail Haniye ve İran Cumhurbaşkanı PezeşkiyanHamas lideri İsmail Haniye ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan


FİLİSTİNLİLERDEN HAKLI TEPKİ... "İRAN NEDEN HANİYE'Yİ KORUYAMADI?"

Bilindiği üzere Hamas lideri Haniyye, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran'daydı. Haniye'nin Tahran'ın göbeğinde İsrail tarafından şehit edilmesi sonrası Filistinliler "İran neden Haniye'yi koruyamadı?" sorusunu sorup İran'a büyük tepki gösterdi.



Filistin'de yayın yapan Gaza Now isimli haber portalı "İran neredeydi? Operasyon nasıl gerçekleştirildi?" sorularını yöneltti. Gaza Now'un Telegram kanalında "Filistinli liderler İran'a gittiğinde, topraklarını koruyabilecek güçlü bir ülkeye gittiklerini düşünüyorlar" diyerek İran'daki güvenlik zafiyetine isyan edildi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaneyİran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney

EVİNDE MİSAFİRİ KORUYAMAYAN İRAN İNTİKAM ALACAKMIŞ!

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.

ACEM OYUNU...

Peki, İran Haniye'yi koruyamadı mı, korumadı mı? Birçok kişi kanlı suikastın altında bir 'Acem Oyunu' olduğunu düşünüyor.

Kağıttan Kaplan İran tasviriKağıttan Kaplan İran tasviri


KAĞITTAN KAPLAN İRAN

Haniye suikastı İran dışından ateşlenen bir füze ile gerçekleştirildi.

Hava, kara ve deniz araçları ile askeri geçitler düzenleyen, animasyon videolar ile ABD ve İsrail'i tehdit eden Tahran'ın bu suikastteki ihmali "Kağıttan Kaplan İran" yorumlarına neden oldu.

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REİSİ'NİN NAAŞINA SAATLERCE ULAŞAMADILAR

İran yakın zamanda da helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi kaybetmişti. Reisi'nin naaşına bile ulaşmakta acziyet yaşayan İran'ın imdadına Türkiye koşmuş, AKINCI İHA'ların enkazı tespit etmesi sonrası Reisi'nin naaşına ulaşılmıştı.


İSRAİL'İN EN KOLAY SUİKAST DÜZENLEDİĞİ ÜLKE İRAN

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, İran'ı "İsrail'in en kolay suikast düzenlediği ülke" olarak tanımlayıp "İran'da çok sayıda Filistinliye İranlı üst düzey yetkiliye İsrail ve Mossad çok rahat bir şekilde suikast düzenleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

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İRAN, ABD, İSRAİL... GÖSTERMELİK MİSİLLEME, DANIŞIKLI DÖVÜŞ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluğunu füzelerle vurmuş, sonrasında Tahran bir misilleme operasyonuna kalkışmıştı.

Ancak İran'ın attığı füzelerin hiçbiri İsrail'e etki etmemiş, göstermelik saldırılar İsrail ve Netanyahu'ya alan açmıştı. Tahran kendi kamuoyunu dengelemek isteyip resmi hesaplardan animasyonlu görseller paylaşarak İran halkına gazlama yapmıştı.



TRUMP'IN İTİRAFINI HATIRLAYALIM: "İRAN ÖNCEDEN ARAYIP SALDIRILARI HABER VERDİ"

Eski ABD Başkanı Trump'ın İran ve ABD arasındaki danışıklı dövüşü itiraf ettiği açıklamalarını hatırlamakta da fayda var.

Trump, İran'ın Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası ABD'yi arayıp "İtibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar" dediğini söyledi.

Bu somut gerçekler ABD - İran - İsrail hattındaki ortak çıkarlara dayalı kirli danışıklı dövüşü de tescilledi.

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