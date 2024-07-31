Haniye suikastında Acem oyunu! ’Kağıttan Kaplan’ bilindik dil... Yine animasyonla mı intikam alacaklar? | ABD ve İsrail’le danışıklı dövüş

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da terör devleti İsrail'in düzenlediği suikast sonucu şehit oldu. İran basını Haniye'nin suikastın saat 02.00'de güdümlü füze kullanılarak gerçekleştirildiğini bildirdi.
LÜBNAN BAHANE MİYDİ?
Suikastın İsrail'in dün gece Lübnan'a düzenlediği saldırıdan sonra gerçekleşmesi akıllara "Lübnan bahane miydi?" sorusunu getirdi.
Hamas lideri İsmail Haniye ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan
FİLİSTİNLİLERDEN HAKLI TEPKİ... "İRAN NEDEN HANİYE'Yİ KORUYAMADI?"
Bilindiği üzere Hamas lideri Haniyye, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere İran'daydı. Haniye'nin Tahran'ın göbeğinde İsrail tarafından şehit edilmesi sonrası Filistinliler "İran neden Haniye'yi koruyamadı?" sorusunu sorup İran'a büyük tepki gösterdi.
Filistin'de yayın yapan Gaza Now isimli haber portalı "İran neredeydi? Operasyon nasıl gerçekleştirildi?" sorularını yöneltti. Gaza Now'un Telegram kanalında "Filistinli liderler İran'a gittiğinde, topraklarını koruyabilecek güçlü bir ülkeye gittiklerini düşünüyorlar" diyerek İran'daki güvenlik zafiyetine isyan edildi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
EVİNDE MİSAFİRİ KORUYAMAYAN İRAN İNTİKAM ALACAKMIŞ!
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.
ACEM OYUNU...
Peki, İran Haniye'yi koruyamadı mı, korumadı mı? Birçok kişi kanlı suikastın altında bir 'Acem Oyunu' olduğunu düşünüyor.