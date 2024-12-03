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Ayhan Bora Kaplan davasında karar verildi!

Ayhan Bora Kaplan davasında karar çıktı. Mahkeme, Kaplan hakkında 68 yıl hapis cezası vererek tutukluğunun devamına karar verdi. 61 sanıklı davada Barış Kurt ve diğer bazı sanıklar ise beraat etti. Sanıklardan Ersoy Yahya'nın da yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:14 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:34
Ayhan Bora Kaplan davasında karar verildi!

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi.

Mahkeme, Ayhan Bora Kaplan'a suç örgütü yöneticiliği suçundan 10 yıl 6 ay, Erkan Doğan'ı kasten yaralama suçundan 9 yıl 27 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapse çarptırıldı.

Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntü. (Takvim.com.tr / Arşiv)Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntü. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Böylece Bora Kaplan hakkında 68 yıl hapis cezası verilerek tutukluğunun devamına karar verildi.

EK SÜRE TALEPLERİ REDDEDİLMİŞTİ
Mahkeme Başkanı, dün esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirtmiş ve heyet, sanıklar Yusuf İzzet Savaş ve Burak Kapucu'nun avukatlarının ek süre taleplerini, bu aşamada yargılamayı uzatmaya dönük olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

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