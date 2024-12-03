Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntü. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Böylece Bora Kaplan hakkında 68 yıl hapis cezası verilerek tutukluğunun devamına karar verildi.

EK SÜRE TALEPLERİ REDDEDİLMİŞTİ

Mahkeme Başkanı, dün esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirtmiş ve heyet, sanıklar Yusuf İzzet Savaş ve Burak Kapucu'nun avukatlarının ek süre taleplerini, bu aşamada yargılamayı uzatmaya dönük olduğu gerekçesiyle reddetmişti.