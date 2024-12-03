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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sahte dolar açıklaması: 4 kişi üzerlerinde sahte 20 bin dolarla yakalandı

Sahte 50 ve 100 dolarların piyasaya sürüldüğü haberlerinin ardından Kapalı Çarşı'da alımlar durdurulmuş, ATM'lerde düzenleme yapılmıştı. Hem yatırımcı hem de satıcının diken üstünde olduğu olay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler üzerinde toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:10 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:25
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sahte dolar açıklaması: 4 kişi üzerlerinde sahte 20 bin dolarla yakalandı

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Sahte 50 ve 100 dolarların piyasaya sürüldüğü haberlerinin ardından Kapalı Çarşı'da alımlar durdurulmuş, ATM'lerde düzenleme yapılmıştı. Hem yatırımcı hem de satıcının diken üstünde olduğu olay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca Y.C. isimli şüpheliyle birlikte hareket ettikleri, sahte 50 ve 100 dolarlık banknotları dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü yakalandı.

Zanlıların üzerinde 20 bin sahte dolar ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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