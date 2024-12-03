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Rekabet Kurumu'nda kritik toplantı! Soruşturma raporu TAKVİM'de: Google'a para cezası ve yaptırım masada

Google, Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma kapsamında savunma yapıyor. Toplantı Başkan Birol Küle başkanlığında başladı. Soruşturma heyetinin hazırladığı rapor TAKVİM ulaştı. Buna göre, haksız avantaj sağladığı, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji şirketine para cezası ve yaptırım uygulanmasını talep ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:42 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 12:17
Rekabet Kurumu’nda kritik toplantı! Soruşturma raporu TAKVİM’de: Google’a para cezası ve yaptırım masada

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Google, Rekabet Kurulu tarafından çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla açılan soruşturma kapsamında savunma yapıyor.

TOPLANTI BAŞLADI
Alphabet ınc., Google llc, Google International llc, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında saat 10.30'da başlayan toplantıya Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlık ediyor.

TAKVİM RAPORA ULAŞTI
TAKVİM, soruşturma heyetinin hazırladığı rapora ulaştı. Buna göre, haksız avantaj sağladığı, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji şirketine para cezası ve yaptırım uygulanmasını talep ediliyor.

Rekabet Kurumu Birol Küle (AA)Rekabet Kurumu Birol Küle (AA)

Toplantıda Çevrim İçi Reklamcılık hizmetlerine ilişkin 21 Ocak 2021 tarihli sektör incelemesi kapsamında elde edilen bilgiler çerçevesinde Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlüğün (kısaca GOOGLE) çevrim içi reklamcılık pazarında çeşitli rekabet karşıtı uygulamalarda bulunduğu yönünde endişelerin ortaya çıktığı ve buna yönelik ön araştırma süreci başlatıldığı ifade edildi.

18 MAYIS 2023'TE GOOGLE'A SORUŞTURMA AÇILDI
Yürütülen araştırma sonucunda Rekabet Kurulu'nun 18 Mayıs 2023 tarihli kararı ile GOOGLE hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Google (AA)Google (AA)

4 İDDİA İNCELENDİ
Buna göre soruşturma sürecinde GOOGLE'la ilgili 4 iddia incelendi. İddialar şu şekilde sıralandı:

1. GOOGLE'ın YouTube envanterinin yalnızca kendi talep tarafı platformları (kısaca DSP) aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği
2. GOOGLE'ın YouTube'daki reklamların bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği,
3. GOOGLE'ın DSP'lerinden gelen talebi kendi arz tarafı platformlarına (kısaca SSP) yönlendirdiği ve son olarak
4. GOOGLE'ın yayıncı reklam sunucusu aracılığıyla kendi SSP'sini (AdX) kayırdığı iddialarından oluşmaktadır.

YouTube (AA)YouTube (AA)


Soruşturma heyetinin yaptığı değerlendirmede, "Bu iddialardan, GOOGLE'ın YouTube envanterinin yalnızca kendi DSP'si aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği ve YouTube'daki reklamların bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesi engellediği iddiasına yönelik GOOGLE tarafından sunulan taahhütler Kurul'un 03 Mayıs 2024 tarihli kararı ile yeterli görülerek bu konular bakımından soruşturma sürecinin sonlandırılmasına geri kalan uygulamalara yönelik soruşturma sürecinin devamına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GOOGLE'A PARA CEZASI GELECEK Mİ?

Öte yandan soruşturma heyeti haksız avantaj sağladığı, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle GOOGLE'a para cezası ve yaptırım uygulanmasını talep etti.

Google (AA)Google (AA)

Yapılan sunumda şu ifadelere yer verildi:

Soruşturmanın devam ettiği ilgili iddialara yönelik yapılan değerlendirme sonucunda,

1. GOOGLE'ın DSP hizmetleri ve yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu,
2. GOOGLE'ın kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma taleplerini kendi SSP hizmetine ilettiği iddiası bakımından Kanun'un 6.maddesi kapsamında ihlal tespit edilemediği,
3. Bununla birlikte GOOGLE'ın yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hâkimiyetine dayanarak kendi SSP hizmetine haksız avantaj sağladığı, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu, bu yolla GOOGLE'ın Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği,
4. Bu nedenle, GOOGLE'a 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,
5. 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ilgili ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için GOOGLE'a makul bir süre içerisinde üçüncü taraf SSP'lere kendi hizmetine uygulanan koşullardan daha az elverişli olmayacak koşulları uygulaması yönünde yükümlülük getirilmesi gerektiği,
6. Google'ın 4054 sayılı Kanun'un 5. maddede belirtilen yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmemesi durumunda Kanun'un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca günlük idari para cezası uygulanması gerektiği, sonuç ve kanaatine ulaşıldığı bildirildi.

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