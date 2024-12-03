Rekabet Kurumu’nda kritik toplantı! Soruşturma raporu TAKVİM’de: Google’a para cezası ve yaptırım masada

Google, Rekabet Kurulu tarafından çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla açılan soruşturma kapsamında savunma yapıyor.
TOPLANTI BAŞLADI
Alphabet ınc., Google llc, Google International llc, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında saat 10.30'da başlayan toplantıya Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlık ediyor.
TAKVİM RAPORA ULAŞTI
TAKVİM, soruşturma heyetinin hazırladığı rapora ulaştı. Buna göre, haksız avantaj sağladığı, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji şirketine para cezası ve yaptırım uygulanmasını talep ediliyor.
Rekabet Kurumu Birol Küle (AA)
Toplantıda Çevrim İçi Reklamcılık hizmetlerine ilişkin 21 Ocak 2021 tarihli sektör incelemesi kapsamında elde edilen bilgiler çerçevesinde Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlüğün (kısaca GOOGLE) çevrim içi reklamcılık pazarında çeşitli rekabet karşıtı uygulamalarda bulunduğu yönünde endişelerin ortaya çıktığı ve buna yönelik ön araştırma süreci başlatıldığı ifade edildi.
18 MAYIS 2023'TE GOOGLE'A SORUŞTURMA AÇILDI
Yürütülen araştırma sonucunda Rekabet Kurulu'nun 18 Mayıs 2023 tarihli kararı ile GOOGLE hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Google (AA)
4 İDDİA İNCELENDİ
Buna göre soruşturma sürecinde GOOGLE'la ilgili 4 iddia incelendi. İddialar şu şekilde sıralandı:
1. GOOGLE'ın YouTube envanterinin yalnızca kendi talep tarafı platformları (kısaca DSP) aracılığıyla satın alınmasına yönelik kısıtlama getirdiği
2. GOOGLE'ın YouTube'daki reklamların bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasını ve ölçümlenmesini engellediği,
3. GOOGLE'ın DSP'lerinden gelen talebi kendi arz tarafı platformlarına (kısaca SSP) yönlendirdiği ve son olarak
4. GOOGLE'ın yayıncı reklam sunucusu aracılığıyla kendi SSP'sini (AdX) kayırdığı iddialarından oluşmaktadır.