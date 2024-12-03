Rekabet Kurumu’nda kritik toplantı! Soruşturma raporu TAKVİM’de: Google’a para cezası ve yaptırım masada

Google, Rekabet Kurulu tarafından çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla açılan soruşturma kapsamında savunma yapıyor.



TOPLANTI BAŞLADI

Alphabet ınc., Google llc, Google International llc, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında saat 10.30'da başlayan toplantıya Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlık ediyor.

TAKVİM RAPORA ULAŞTI

TAKVİM, soruşturma heyetinin hazırladığı rapora ulaştı. Buna göre, haksız avantaj sağladığı, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji şirketine para cezası ve yaptırım uygulanmasını talep ediliyor.