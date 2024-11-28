SAHTE DOLAR KRİZİ | Sahte 50 ve 100 dolar nasıl anlaşılır? Vatandaşa tüyolar! Renk, kabartma, saat kulesi, yazı...

Yurt dışında 50 ve 100 dolarlık banknotların basılıp Türkiye'de piyasaya sürüldüğü iddiası hem vatandaşı hem de döviz bürolarını tedirgin etti. Kapalı Çarşı ve bankalarda 50 ve 100 dolar alımı dururken konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Piyasaya ilk sahte doların Güneydoğu sınırından ve toplam meblağın ise 600 milyon dolar olduğu iddialar arasında.

PARA SAYMA MAKİNESİ BİLE AYIRT EDEMİYOR! Döviz piyasasını allak bullak eden sahte dolarları para sayma makineleri bile ayırt edemiyor. Peki hem esnafın hem vatandaşın kabusu olan sahte dolarları nasıl ayırt edeceğiz? Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte dolar nereden geldi? Döviz bürolarından dolar almak sakıncalı mı?

SAHTE DOLAR NASIL AYIRT EDİLİR? A Haber muhabiri İslim İstanbullu Kapalı Çarşı'da Altın ve Döviz Piyasaları Uzmanı Hacı Koçak'a sordu. İşte Koçak'ın açıklamaları: Kaliteli ve uzman bir şekilde yapılan sahte dolarları vatandaşın anlama ihtimali yok. Bunu sadece yetkili müesseselerde ve döviz bürolarında çalışanlar ancak anlarlar. Vatandaşın döviz büroları haricinde döviz alım veya satımı yapmaması lazım. Vatandaş panik yapmasın bu süreç çok uzun sürmeyecektir. Mavi dolarlar ABD Merkez Bankası'nın en son basmış olduğu dolarlar. 50 dolarların sahteleri en zor anlaşılanlar. RENK FARKINA DİKKAT 100 dolarlar elde çok basit bir şekilde anlaşılabiliyor. Sahte 100 doların rengine baktığınız zaman rengi biraz daha sarı. 100 doların sağ alt kısmındaki hologram gerçek dolarda daha canlı yeşil, sahte olanda daha soluk.

ARKADAKİ SAAT KULESİ… Arka tarafındaki saat kulesinde orijinal dolarda saat 2'yi 20 geçer ama sahte dolarda bu farklılık gösterir. KAĞIT KALİTESİ VE SESİ Sahte doların kağıt sesi daha kartonumsu sert olur. Sahte para ortadan katlandığında deforme olur. KABARTMALI YAZILAR Orijinal dolarda küçük yazılarda, seri numarasında ve sağdaki United of America kabartmalar mevcuttur. Sahte parada ise neredeyse tüm yazılara kabartma koyarlar.