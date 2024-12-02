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İstanbul barajlarında son durum ne? Alarm: Yüzde 10'un altına düştü! | Alibey Barajı kuruyor

Yağışsız geçen günler İstanbul barajlarını olumsuz etkiledi. İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'nda son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü. Havadan görüntülenen Alibey Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'un altına düşerek 9,37 oldu.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 10:20 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 10:36
İstanbul barajlarında son durum ne? Alarm: Yüzde 10’un altına düştü! | Alibey Barajı kuruyor

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Sıcak yaz aylarının ardından kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün düşüyor.

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Megakentteki barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 28,13'e geriledi.

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İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor. Son 10 yılın en düşük su seviyelerini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 9,37 oldu. Alibey Barajında yaşanan kuraklık havadan görüntülendi.

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Alibey Barajı içerisinde bulunan Kurt Kemeri ve çevresindeki suların çekilmesi sonrası baraja atılan araç lastikleri gün yüzüne çıktı. Barajdaki bazı alanların ise yeşerdiği görüldü.

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Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 28,55

Darlık yüzde 29,52

Elmalı yüzde 58,07

Terkos yüzde 33,93

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Alibey yüzde 9,37

Büyükçekmece yüzde 28,42

Sazlıdere yüzde 36,82

Istrancalar yüzde 29,42

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Kazandere yüzde 8,51

Papuçdere yüzde 5,69"

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