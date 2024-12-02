İstanbul barajlarında son durum ne? Alarm: Yüzde 10’un altına düştü! | Alibey Barajı kuruyor

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İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor. Son 10 yılın en düşük su seviyelerini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 9,37 oldu. Alibey Barajında yaşanan kuraklık havadan görüntülendi.