Suriye’deki kaosa bir de böyle bakın! PKK/YPG’ye alan açacak DEAŞvari ABD-İsrail oyunu mu? Ankara ihtiyatlı

Türkiye
, Suriye'nin kuzeyinde bir "teröristan" kurulmasına kesin surette müsaade etmeyecek. Bölgeyi terörden arındırmak için yapılması planlanan askeri harekat öncesi Suriye coğrafyasında sular ısındı.
HTŞ'nin başını çektiği muhalif gruplar Halep
'i ele geçirdi, İdlib'de hakimiyet sağladı. Şam'da panik baş gösterdi. Moskova'dan dönen Esad'a karşı darbe iddiaları ortaya atıldı.
"TÜRKİYE MÜDAHİL DEĞİL, YENİ GÖÇ DALGASINI TETİKLEYECEK AKSİYONLARA GİRİŞMEYİZ"
Zamanlaması manidar bu olaylar silsilesi bölgedeki siyasi ve askeri dengeleri sarstı. Gözlerin Türkiye'ye çevrildiği anlarda Ankara'dan önemli bir açıklama geldi.
Bakan Fidan: ʺYeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyizʺ (AA)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'de devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi. Sınırda tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Bakan Fidan, "Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz."
dedi.
RUSYA VE İRAN'LA TELE ZİRVE
Fidan daha sonrasında Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü. Arakçi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği öğrenildi.
Halep'te rejimin çekildiği bölgelerden PKK/YPG/SDG unsurları türedi (Takvim.com.tr)
Öte yandan Halep
'te yaşananlar PKK/YPG tehlikesini bir kez daha açık etti. Rejimin çekildiği bölgelerde muhaliflerin karşısına PKK/YPG unsurları çıkarıldı.
Bu da kafalarda soru işareti bıraktı. Bilindiği üzere ABD
, Suriye'de DEAŞ
bahanesiyle YPG ve SDG unsurlarını besleyip palazlandırdı. Yıllarca terör örgütüne askeri ve lojistik imkan sağladı. Durum öyle bir vaziyet aldı ki bölgede PKK/SDG seçimle meşrulaştırılmak istendi.
ABD ʺDEAŞʺ bahanesiyle PKK/SDG'yi palazlandırıyor (Takvim.com.tr)
SURİYE'DE DEAŞVARİ YENİ OYUN MU?
PKK/YPG tehlikesine dikkat çeken Sabah Gazetesi yazarı Mahmur Övür, konuya ilişkin "Acaba Suriye'de yine DEAŞvari yeni bir oyun mu kuruluyor?" sorusunu sordu.
Övür, "Oyun sahnede ve ABD-İsrail hattının yıllar öncesinden planladıkları gibi Suriye artık üçe bölünmüş durumda. Halep'i ancak Halepliler kurtarabilir..."
ifadelerini kullandı.
İRAN, RUSYA VE TÜRKİYE'Yİ KARŞI KARŞIYA GETİRME AMACI MI?
Peki, Suriye'de yaşanan olayların altında Rusya
, İran ve Türkiye
'yi karşı karşıya getirme amacı mı yatıyor?
Sabah Gazetesi yazarı Bercan Tutar, Suriye'deki yeni kriz en çok da ABD ve İsrail
'in elini rahatlattığını söyledi. Tutar, "Bu kriz yoluyla Rusya, İran ve Türkiye'yi karşı karşıya getirme imkânı ortaya çıkıyor. Çünkü Halep'teki kriz ABD ve İsrail'in dikkatleri Ukrayna'daki durumdan uzaklaştırmasına, Rusya'nın Oreşnik füzesiyle elde ettiği prestiji sarsmasına ve Moskova'yı Suriye'de meşgul etmesine yarıyor. Suriye'deki krizin öncelikli hedeflerinden biri de Türkiye'nin İsrail karşıtı duruşudur. Ankara'nın Rusya ve İran karşıtı ittifaklara katılmamasını cezalandırmaktır. Türkiye ile yeni bir sayfa açmak isteyen Şam'ı sindirmek de var"
dedi.
Suriye'de kaosun yeniden ivme kazanması Türkiye için bazı riskleri de beraberinde getiriyor.
Bu duruma dikkat çeken Bercan Tutar şu değerlendirmelerde bulundu:
Suriye'de alevlenen çatışmalar en çok da Türkiye, Rusya, İran ve Şam ile diğer aktörler arasında Fırat'ın doğusunda birleşik bir ABD/PKK/YPG karşıtı konsensüsü bozma riskini taşıyor.
YENİ MÜLTECİ DALGASI VE ARTAN GÜVENLİK TEHDİTLERİ
Ayrıca kaosun yeniden ivme kazanması Türkiye için yeni bir mülteci dalgası ve artan güvenlik tehditleri de demek.
TERÖR KORİDORUNA YAPILACAK OLASI HAREKATLARI ZORLAŞTIRABİLİR
En önemlisi de ülkemizin Suriye'deki terör koridoruna yönelik yapacağı harekâtları da zorlaştıracaktır. Bu çatışmalar Şam ile normalleşmeyi engellemek dışında Rusya ve İran ile ilişkilerimizi geren hayli riskli bir potansiyele de sahip.
Sözün özü çok katmanlı bir krizle karşı karşıyayız. İstikrar için net pozisyonlara ve bölgesel koordinasyonların sağlamlaştırılmasına ihtiyaç var.
Esad ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr / Arşiv)
ERDOĞAN'DAN ESAD'A TARİHİ UYARI: ÜLKENE SAHİP ÇIK, İSRAİL TEHLİKESİ MASAL DEĞİL
Eğer bunu yapabilirsek dış güçlerin bölgeyi jeopolitik hedeflerinin mikro kozmosuna dönüştürmesini engelleriz.
Yoksa bize dayatılan krizler daha da derinleşecektir. Buna fırsat vermemek lazım.
Gelinen bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik uyarısı bir kez daha önem kazandı.
Esad'a "Yeni bir iklim başlat ve ülkene sahip çık"
diyen Erdoğan, İsrail
ve PKK tehdidine dikkat çekti.
Başkan Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü terör örgütü PKK/PYD/YPG başta olmak üzere teröristler tehdit ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü çoğu ülkelere dağılmış Suriyeliler de tehdit etmiyor. Esed bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı ve ülkesine sahip çıkmalıdır. Yanı başlarındaki İsrail tehdidi bir masal değil. Çevredeki ateşin istikrarsız topraklarda hızla yayılacağı unutulmamalıdır"
dedi.