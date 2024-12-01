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Ege'ye kuvvetli yağış Marmara'ya kuvvetli rüzgar! 4 ile sarı kodlu alarm! Çarşamba gününe dikkat | 1 Aralık hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kez sarı kodlu alarmı Ege için verdi. Pazar günü planı yapanların "Bugün hava nasıl olacak" sorusuna yanıt veren MGM, Aydın, İzmir, Muğla ve Manisa için sarı kodlu alarm verdi. Bölgede yağışların rüzgarla birlikte çok kuvvetli olacağı bildirilirken İstanbul'da da rüzgar saatte 60 km/saat'e ulaşacak. Öte yandan Çarşamba günü için birçok ilde yağış ve soğuk hava bekleniyor. İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 10:03
Ege’ye kuvvetli yağış Marmara’ya kuvvetli rüzgar! 4 ile sarı kodlu alarm! Çarşamba gününe dikkat | 1 Aralık hava durumu

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Hava sıcaklıkları ve yağışlar geçtiğimiz hafta doğu illerini etkilerken bugünden itibaren önümüzdeki hafta boyunca İç Anadolu ve Batı'yı etkileyeceği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haritasında yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı haritası (MGM internet sitesi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı haritası (MGM internet sitesi)

4 İLE SARI KODLU UYARI
Bugün plan yapanlar için MGM'den yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 ile sarı kodlu alarm verirken İstanbul için de şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.

Son tahminlere göre Aydın, İzmir, Muğla ve Manisa'da hem rüzgar hem de kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbullular ise Pazar gününü saatte 60 km hızında bir rüzgarla geçirecek.

MGM'nin Çarşamba günü için uyarısı (MGM internet sitesi)MGM'nin Çarşamba günü için uyarısı (MGM internet sitesi)

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul ve Ankara dahil birçok il yine soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Peki bugün hava nasıl?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE, 14°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE, 14°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL, 14°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ, 15°C

Çok bulutlu

Ege'ye kuvvetli yağış, Marmara'ya kuvvetli rüzgar (MGM internet sitesi)Ege'ye kuvvetli yağış, Marmara'ya kuvvetli rüzgar (MGM internet sitesi)

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ, 19°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

AKDENİZ

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY, 15°C

Az bulutlu

MERSİN, 18°C

Az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 9°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM, -6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 3°C

Az bulutlu

MALATYA, 5°C

Az bulutlu

VAN, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR, 12°C

Az bulutlu

GAZİANTEP, 13°C

Az bulutlu

SİİRT, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA, 14°C

Az bulutlu

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