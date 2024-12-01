Ege’ye kuvvetli yağış Marmara’ya kuvvetli rüzgar! 4 ile sarı kodlu alarm! Çarşamba gününe dikkat | 1 Aralık hava durumu

Hava sıcaklıkları ve yağışlar geçtiğimiz hafta doğu illerini etkilerken bugünden itibaren önümüzdeki hafta boyunca İç Anadolu ve Batı'yı etkileyeceği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haritasında yer aldı.

İstanbullular ise Pazar gününü saatte 60 km hızında bir rüzgarla geçirecek.

Son tahminlere göre Aydın, İzmir, Muğla ve Manisa'da hem rüzgar hem de kuvvetli yağış bekleniyor.

4 İLE SARI KODLU UYARI Bugün plan yapanlar için MGM'den yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 ile sarı kodlu alarm verirken İstanbul için de şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.

MGM'nin Çarşamba günü için uyarısı (MGM internet sitesi)

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul ve Ankara dahil birçok il yine soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Peki bugün hava nasıl?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE, 14°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE, 14°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL, 14°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ, 15°C

Çok bulutlu