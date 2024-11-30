Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de! Sahadaki son durum ne?





SAHADAKİ SON DURUM NE?



Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber ekranlarında bölgedeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Mustafa'nın açıklamalarından satır başları:



Suriye'de bir rejim vardı bir de muhalefet vardı. Tabii ki rejime barışçıl hareketler olduktan sonra muhalefet usulü uluslar koalisyonu oluştu. O dönemde Suriye'nin geçmişine hakim muhalefet ve bu yüzde 70'ine hakim olduğumuz bölgelere halka hizmet gerekiyordu. 2013'te Suriye Geçici Hükümeti kuruldu. Tabi ki süre uzadıktan sonra, DEAŞ ortaya çıktıktan sonra PKK, PYD, YPG bir sürü olaylar gelişti. Şuana kadar Suriye Geçici Hükümeti, Suriye halkının meşru temsilcisi. 122 devlet tarafından tanınan 2012'de bir hükümettir. Bunun dışındaki hükümetler tanınmayan hükümettir. Bir rejimin hükümeti vardır bir de Suriye Geçici Hükümeti vardır. Astana'da sadece temsil edilen resmi muhalefettir.

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