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Başkan Erdoğan'dan TRT World Forumu'nda önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024
Başkan Erdoğan’dan TRT World Forumu’nda önemli açıklamalar!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World Forumu'nda yaptığı açıklamalar şöyle:

"Karşılıklı saygıya dayalı ortak bir zeminde ne kadar çok konuşursak çözümlere o kadar çok yaklaşırız. Bu yılki temamız dünyanın karşı karşıya olduğu sorunları açıkça ortaya koyuyor. Dünyamızı tehdit eden meseleler.

Her kriz aynı zamanda bir imkandır. Adalete, barışa, huzura, güvenlik ve istikrara açılan fırsat penceresidir. Dünya değişiyor, bu değişime yönelik ciddi bir değişim şart. Bu BM ile devam edemeyiz. Bu 5 daimi üyeden bir tanesinin iki dudağı arasına 194 ülkenin kaderi.

İlk günden beri Gazze mezalimine sesimizi yükseltiyoruz. Tutuklama kararları uygulansın.

İnsanlık bir dönüm noktasında, evlatlarımızın torunlarımızın hayatını etkileyecek olaylar yaşanmakta. Sınır komşusu iki ülkenin birinde refah, diğerinde milyonlarca insan açlık ve yoksullukla savaşıyor.

ZOR GÜNLER GERİDE KALDI
Başkan Erdoğan, MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuştu:

En zon günler geride kaldı. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan artık serin sulara doğru yol almaktadır. Enflasyonda düşüş hızlanacak. Hudutlarımızın güvenliğini, namusumuz bilip koruyacağız. İlave tedbirler alacağız.

Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresinde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacakBaşkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresinde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak
Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak

Başkan Erdoğandan TRT World Forumda önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan TRT World Forumda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar
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