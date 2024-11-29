Başkan Erdoğan’dan TRT World Forum’da önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

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SİYONİSTLERİN AĞZI DİLİ OLMA!

Konuşmasını provoke etmeye çalışanlara sert tepki gösteren Erdoğan, "Siyonistlerin burada dili ağzı olma. Dünyadaki siyonistler Erdoğan'ın nerede durduğunu iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

TRT World Forum'un kıymetli katılımcıları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz. Kendi alanında marka haline gelen TRT World Forum'un bu yıl 8'incisi düzenleniyor.

Burada bir gerçeği ifade etmek istiyorum TRT sorumlu, insan ve değer odaklı yayınlarıyla Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biridir.

Karşılıklı saygıya dayalı ne kadar çok konuşup tartışırken çözümlere de o kadar yaklaşabiliriz. Forum kapsamında dünyamızı tehdit eden meseleler masaya yatırılacak, atılması gereken adımlar değerlendirilecek. Toplantının şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"İNSANLIK DÖNÜM NOKTASINDA"

Umutlarımızı yeşertecek bütün gelişmelerin sayısı giderek azalıyor. İnsanlık bir dönüm noktasındadır. Evlatlarımızın, torunlarımın geleceğini etkileyecek hadiseler yaşanmaktadır.

İnsani krizler mevcut dünya sisteminin kırılganlığını ortaya sermektedir. Hep söylediğim gibi her kriz aynı zamanda bir imkandır. Her kriz yeni bir dönemin muştusu olma potansiyeline ziyadesiyle sahiptir.

DÜNYA LİDERLİK KRİZİ YAŞIYOR

Yüzümüzü nereye çevirsek istikrarsızlık görüyoruz. Bu BM'ye devam edebilir miyiz? Hayır. BM reform edilmeli. Bu şekilde yönetilemez. Dünya değişti, değişiyor. Öyleyse bu değişime yönelik ciddi bir değişim şart. Kabullenmezler biliyorum. Her kriz aynı zamanda bir imkandır. Adalete, barışa ve istikrara açılan bir fırsat penceresidir.

Bu BM'nin reform edilmesi gerekir. Dünya 5 daimi üyenin eline, diline bırakılamaz.

PROVOKASYONA SERT TEPKİ

Siyonistlerin dili ağzı olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın başarılı olamazsınız.

İsrail hükümetinin bölgedeki yaşayan herkesi tehlikeye atan saldırganlığı karşısında bundan bize ne diyebilir miyiz? Bu savaş niye? Eğer bugün harekete geçmezsek ne zaman geçeceğiz. Gazzeli, Lübnanlıların acısı hepimizin acısıdır. Zalimin yanında duran zulmüne de ortak olur. Türkiye olarak devleti ve milleti ile Gazze'deki mezalime sesimizi yükseltiyoruz.

DİZİLER DEĞERLERİMİZİ TEMSİL ETMİYOR

Şiddet, uyuşturucu ve sapkınlık normalleştiriliyor. Dizi ve filmler yoluyla infial oluşturulmak isteniyor. Milletimizin sinir uçlarıyla oynanıyor. Türkiye'nin iktidar partisi olarak, LGBT denilen aile düşmanı denile yapıya karşıyız.