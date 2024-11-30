İngiliz istilasına neşter! Antalya’daki kaçak villa için karar verildi

Antalya Demre'de İngiliz Cloudya Jamey Hankes, 'Kekova' olarak da adlandırılan bölgedeki Üçağız Yarımadası'nda pandemi döneminde denize sıfır kaçak villa yaptırdı. Villanın yıkılması kararlaştırıldı. Karar, Danıştay tarafından onandı. Mührünün kırılıp, inşaatın tamamlandığı ve kullanılmaya başlandığı da ortaya çıktı. Villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı, adanın uç kısmına yakın bir yerde de 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kurulmuştu.

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