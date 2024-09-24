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Önce paradan kuleleri diktiler sonra birbirlerini sattılar! Kaftancıoğlu cephesinden İmamoğlu'na ve CHP'ye tepki: Özgür Özel devreye girdi

CHP'nin paradan kule skandalında hesap vakti geldi çattı. Canan Kaftancıoğlu'nun aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları, il başkanlığı binasının Hazine'ye devredilmesi istendi. Kaftancıoğlu cephesi ise bu süreçte yalnız kaldıklarını belirterek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP yönetimini topa tuttu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı olan Can Poyraz, "Hukuk komisyonu süreci yakından takip etmiyor. Genel Merkez de süreci yakından takip etmiyor" dedi. Poyraz'ın "Bu davada yalnızım" diye veryansın etmesi sonrası Özgür Özel devreye girdi.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 17:08 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 17:38
Önce paradan kuleleri diktiler sonra birbirlerini sattılar! Kaftancıoğlu cephesinden İmamoğlu’na ve CHP’ye tepki: Özgür Özel devreye girdi

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Türkiye, CHP'nin paradan kule skandalına uzunca bir süre konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB yöneticisi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.

BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA KULELERİ

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 'Bir Tuğla da sen koy' adı altında toplanan paraların sayıldığına ilişkin görüntüler gündem olmuştu. CHP, İl Başkanlığı'nın alımı için 11 Aralık 2019'da24 milyon 360 bin lirayı satıcının banka hesabına gönderdi. Ancak 15 milyon 510 bin lira ise satıcıya elden verildi. Toplamda maliyeti 39 milyon 870 bin lira oldu. Siyasi partilerin bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerektiği, buna aykırı hareket edildiği aktarıldı.

Önce paradan kuleleri diktiler sonra birbirlerini sattılar! (Takvim.com.tr | Arşiv)Önce paradan kuleleri diktiler sonra birbirlerini sattılar! (Takvim.com.tr | Arşiv)

MAHKEME OLAYIN ARDINA DÜŞTÜ

Şaibeli para trafiği sonrası yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı. Tamamlanan iddianamenin ardından CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak usulsüz bağış nedeniyle alındığı için CHP İl Başkanlığının Hazine'ye devri talep edildi. Mahkeme iddianameyi kabul etti, sanıklar yarın hakim karşısına çıkıyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz, dava süreciyle ilgili açıklama yaptı.

İL BAŞKANINA SERT SÖZLER

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda, "O görüntülerdeki diğer partili arkadaşlarla da konuşmalarımızı ve görüşmelerimizi yaptık. Bizim seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığımız, hukuk komisyonumuz süreci yakından takip ediyor. Genel merkezimiz süreci çok yakından takip ediyor. Bu konu hepimizin ortak meselesi' dese de işin aslı öyle değil" açıklamalarında bulundu.

Poyraz bu açıklamalara ilişkin, X (Twitter) hesabından tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz (Takvim.com.tr | Arşiv)Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz (Takvim.com.tr | Arşiv)

"YAPILMAYANLARI YAPILIYORMUŞ GİBİ ANLATMIŞTIR"

Poyraz, "Kendisinin ilçe başkanı olduğu dönemde belli aralıklarla beni arayan Çelik bu görüntüler servis edildikten sonra geçmiş olsun telefonu bile açmamıştır. Ne yazık ki İl Başkanı Çelik yapılmayanları yapılıyormuş gibi anlatmıştır!" dedi.

"DAVADA YALNIZIM"

Görüntülerin ardından, ilk günden bugüne kadar ne İl Başkanlığı ne de CHP Genel Merkezi tarafından bu davaya ilişkin kimsenin kendisiyle temas kurmadığını aktaran Poyraz, "Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ile alakasız bir ortamda denk geldik ve bu konu ile ilgili sadece espri yapmayı seçti. Hukuk komisyonu süreci yakından takip etmiyor. Genel Merkez de süreci yakından takip etmiyor. Anlaşılan, konu hepimizin ortak meselesi değil. 25 Eylül'de hakim karşısına çıkacağım. Özetle bu davada yalnızım" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, ABD ziyareti öncesi Can Poyraz'la görüştü (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)Özgür Özel, ABD ziyareti öncesi Can Poyraz'la görüştü (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)


ÖZGÜR ÖZEL DEVREYE GİRDİ

Poyraz'ın "Bu davada yalnızım" diye veryansın etmesi sonrası Özgür Özel devreye girdi. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Özel, Can Poyraz'ı arayarak sürecin takipçisi olacağını, genel merkez düzeyinde süreci takip etmesi için görevlendirmeler yaptığını söyledi.

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