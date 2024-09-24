Önce paradan kuleleri diktiler sonra birbirlerini sattılar! Kaftancıoğlu cephesinden İmamoğlu’na ve CHP’ye tepki: Özgür Özel devreye girdi

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 'Bir Tuğla da sen koy' adı altında toplanan paraların sayıldığına ilişkin görüntüler gündem olmuştu. CHP, İl Başkanlığı'nın alımı için 11 Aralık 2019'da24 milyon 360 bin lirayı satıcının banka hesabına gönderdi. Ancak 15 milyon 510 bin lira ise satıcıya elden verildi. Toplamda maliyeti 39 milyon 870 bin lira oldu. Siyasi partilerin bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerektiği, buna aykırı hareket edildiği aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun kasası olarak bilinen İBB yöneticisi Fatih Keleş , İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas 'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'in geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda, "O görüntülerdeki diğer partili arkadaşlarla da konuşmalarımızı ve görüşmelerimizi yaptık. Bizim seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığımız, hukuk komisyonumuz süreci yakından takip ediyor. Genel merkezimiz süreci çok yakından takip ediyor. Bu konu hepimizin ortak meselesi' dese de işin aslı öyle değil" açıklamalarında bulundu.

Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz (Takvim.com.tr | Arşiv)

"YAPILMAYANLARI YAPILIYORMUŞ GİBİ ANLATMIŞTIR"

Poyraz, "Kendisinin ilçe başkanı olduğu dönemde belli aralıklarla beni arayan Çelik bu görüntüler servis edildikten sonra geçmiş olsun telefonu bile açmamıştır. Ne yazık ki İl Başkanı Çelik yapılmayanları yapılıyormuş gibi anlatmıştır!" dedi.

"DAVADA YALNIZIM"

Görüntülerin ardından, ilk günden bugüne kadar ne İl Başkanlığı ne de CHP Genel Merkezi tarafından bu davaya ilişkin kimsenin kendisiyle temas kurmadığını aktaran Poyraz, "Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ile alakasız bir ortamda denk geldik ve bu konu ile ilgili sadece espri yapmayı seçti. Hukuk komisyonu süreci yakından takip etmiyor. Genel Merkez de süreci yakından takip etmiyor. Anlaşılan, konu hepimizin ortak meselesi değil. 25 Eylül'de hakim karşısına çıkacağım. Özetle bu davada yalnızım" ifadelerini kullandı.