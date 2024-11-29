İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef almıştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Özel, "Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın. Gün gelir ben yine burada dimdik dururum, sen kim bilir yurtdışında hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bi hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum. Tövbe et, istifa et, çekil. Kamuoyunun önünde de ki 'bir yanlışın içindeydim, pişmanım'. Geleceğinin güvencesi biz olalım. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat. Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma" dedi.