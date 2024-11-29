İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef almıştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde bugün yaptığı basın açıklamasında Başsavcı Akın Gürlek hakkında kullandığı sözler üzerine harekete geçti.
HAKARET VE HEDEF GÖSTERME
Başsavcılık, Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Özel hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan resen soruşturma başlattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)
Soruşturma kapsamında, gerekli tespitlerin yapılması ve akabinde soruşturma evrakıyla ilgili Özel hakkında fezleke hazırlanması için dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI AKIN GÜRLEK'İ HEDEF ALMIŞTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör bağlantısı sebebiyle görevden alınarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde bu sabah saatlerinde ziyaret etti.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Özel, "Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın. Gün gelir ben yine burada dimdik dururum, sen kim bilir yurtdışında hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bi hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum. Tövbe et, istifa et, çekil. Kamuoyunun önünde de ki 'bir yanlışın içindeydim, pişmanım'. Geleceğinin güvencesi biz olalım. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat. Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma" dedi.