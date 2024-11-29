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Bakan Yerlikaya'dan “Parada Sahtecilik” açıklaması: 104 şüpheli tutuklandı, 2 matbaa deşifre edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 104 şüphelinin yakalandığı belirten Bakan Yerlikaya, 2 matbaanın da deşifre edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 19:09 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 19:23
Bakan Yerlikaya’dan Parada Sahtecilik açıklaması: 104 şüpheli tutuklandı, 2 matbaa deşifre edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılın 10 ayında "parada sahtecilik" suçuna yönelik 340 operasyonda 104 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

"Parada Sahtecilik" operasyonu!



Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yılın 10 ayında "parada sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere 340 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya'dan “Parada Sahtecilik” açıklaması: 104 şüpheli tutuklandı, 2 matbaa deşifre edildi (İHA)Bakan Yerlikaya'dan “Parada Sahtecilik” açıklaması: 104 şüpheli tutuklandı, 2 matbaa deşifre edildi (İHA)

104 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 104 şüphelinin tutuklandığını, 48 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucu 1 milyon 479 bin 260 lira, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 avro değerinde sahte para ele geçirildi." bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya'dan “Parada Sahtecilik” açıklaması: 104 şüpheli tutuklandı, 2 matbaa deşifre edildi (İHA)Bakan Yerlikaya'dan “Parada Sahtecilik” açıklaması: 104 şüpheli tutuklandı, 2 matbaa deşifre edildi (İHA)

2 MATBAA DEŞİFRE OLDU

Yerlikaya, operasyonlarda ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 matbaanın da deşifre olduğunu kaydetti.

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