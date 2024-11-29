İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılın 10 ayında "parada sahtecilik" suçuna yönelik 340 operasyonda 104 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yılın 10 ayında "parada sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere 340 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya'dan “Parada Sahtecilik” açıklaması: 104 şüpheli tutuklandı, 2 matbaa deşifre edildi (İHA)
104 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda 104 şüphelinin tutuklandığını, 48 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucu 1 milyon 479 bin 260 lira, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 avro değerinde sahte para ele geçirildi." bilgisini paylaştı.
Bakan Yerlikaya'dan “Parada Sahtecilik” açıklaması: 104 şüpheli tutuklandı, 2 matbaa deşifre edildi (İHA)
2 MATBAA DEŞİFRE OLDU
Yerlikaya, operasyonlarda ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 matbaanın da deşifre olduğunu kaydetti.