Sahte dolar krizinin perde arkası! Alımlar ne zaman başlayacak? İslam Memiş fırsatçı bürolara karşı uyardı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı piyasadaki 'sahte dolar' iddiaları hakkında soruşturma başlattı.
NEDİR BU İŞİN ASLI?
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sahte dolar krizinin arka planını anlattı.
600 MİLYON DOLARLIK SAHTE PARA SKANDALI
Döviz büroları ve bankaların son bir haftadır belirli tip dolarları almamasının sebebi, yaklaşık 600 milyon dolar değerinde sahte paraların dünyanın dört bir yanına dağıtılması. İslam Memiş'in ifadelerine göre, bu durumdan Türkiye de etkilendi. Daha önce de sahte para vakalarının yaşandığını belirten Memiş, emniyet birimlerinin zaman zaman operasyonlar düzenlediğine dikkat çekti.
Piyasalarda sahte dolar krizi yaşanıyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Ancak son dönemdeki durumun farklı olduğunu sahte paraların yayılma hızı ve boyutunun büyük olduğunu belirten Memiş, kalpazanlar tarafından piyasaya sürülen bu sahte paralar, döviz büroları ve bankaları bir kısır döngünün içine soktuğuna dikkat çekti.
SİSTEM NASIL KİLİTLENDİ?
Memiş, "Piyasada böyle 15 bin dolar civarında sahte para toplanınca bankalarda para sayma makinalarından geçiyor daha sonra Merkez Bankası'nda bu olay patlak veriyor. Ne oluyor bu kadar sahte para olur mu? Bu sefer bankalar diyor ki; Bize döviz büroları verdi. Onlardan almayalım bürolar da diyor ki bize de vatandaş verdi biz de vatandaştan almayalım. Sistem böyle kilitlendi." ifadelerini kullandı.
İslam Memiş sahte dolar krizinin arka planını anlattı
Bu durum karşısında, "beyaz dolar" olarak bilinen eski basım 100 dolarlar ve yeni basım 50 dolarlar, döviz büroları tarafından kabul edilmiyor. Memiş, bu kararın tedbir amaçlı alındığını belirtti.
DOLAR PİYASASI NE ZAMAN NORMALLEŞECEK?
Piyasanın tekrar normalleşmesi için iki önemli adımın atılması gerekiyor:
Bankalar ve döviz bürolarındaki para sayma makinelerinin yazılımının güncellenmesi.
Piyasadaki sahte paraların büyük ölçükte toplanması.
Bu adımlar atıldıktan sonra piyasada bir normalleşme bekleniyor.
FIRSATÇI BÜROLARA DİKKAT!
Memiş, yaşanan bu krizden faydalanmaya çalışan art niyetli döviz bürolarına da dikkat çekti. Bazı büroların, "5 dolar komisyonla alırım" diyerek vatandaşları mağdur ettiğine vurgu yaptı. Memiş, bu tarz büroların mutlaka bakanlıklara şikayet edilmesi gerektiğini belirtti.