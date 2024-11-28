Sahte dolar krizinin perde arkası! Alımlar ne zaman başlayacak? İslam Memiş fırsatçı bürolara karşı uyardı

BANKALAR DA ALIMI DURDURDU Bir süredir şubelere uyarılarda bulunan ancak alım-satım kararını şube inisiyatifine bırakan bazı bankalar da dün itibarıyla 50 dolar ve eski basım 100 dolar alımının geçici olarak durdurdu.

NE ESNAF NE PARA SAYMA MAKİNELERİ AYIRT EDEMİYOR

Esnaf Reşat Yılmaz yetkililerden açıklama beklediklerini belirterek, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor. Böyle bir durum çıkınca gerçek 50 doların da alım satımında sıkıntı yaratıyor. Çünkü sahte dolarların miktarı henüz belli değil." diye konuştu.

Para sayma makinaları sahte dolarları ayırt edemiyor

Yılmaz, 40 yıldır esnaf olmasına rağmen kendisinin de sahte doları ayırt etmekte zorlandığını dile getirerek, "Bu sahte dolarların toplanması lazım. Bu da 2 haftayı bulur. Vatandaş da panik yapmasın. Taşlar yerine oturacaktır. Makinelerden de geçiyor. Makineler güncellenince sıkıntı çözülür." ifadesini kullandı.