SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sahte dolar krizinin perde arkası! Alımlar ne zaman başlayacak? İslam Memiş fırsatçı bürolara karşı uyardı

Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar, Kapalıçarşı'da ve bankalarda dolar alımını durma noktasına getirdi. Para sayma makinelerinin dahi ayırt edemediği sahte dolarlar nedeniyle döviz büroları uyarı afişleri asarken, bazı bankalar geçici olarak alımı askıya aldı. Uzmanlar, yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki sahte paraların dünya çapında hızla yayılmasının Türkiye'yi de etkilediğini belirtti. Peki bu sahte dolar krizi ne kadar sürecek? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş meselenin arka planını ve çözüm yolunu aktararak vatandaşı fırsatçı döviz bürolarına karşı uyardı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı piyasadaki 'sahte dolar' iddiaları hakkında soruşturma başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 11:34 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 11:56
Sahte dolar krizinin perde arkası! Alımlar ne zaman başlayacak? İslam Memiş fırsatçı bürolara karşı uyardı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu.

KAPALI ÇARŞIDA DOLAR AFİŞİ: ALINMAYACAK
Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı.

100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadesi yazıldı.

BANKALAR DA ALIMI DURDURDU
Bir süredir şubelere uyarılarda bulunan ancak alım-satım kararını şube inisiyatifine bırakan bazı bankalar da dün itibarıyla 50 dolar ve eski basım 100 dolar alımının geçici olarak durdurdu.

NE ESNAF NE PARA SAYMA MAKİNELERİ AYIRT EDEMİYOR
Esnaf Reşat Yılmaz yetkililerden açıklama beklediklerini belirterek, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor. Böyle bir durum çıkınca gerçek 50 doların da alım satımında sıkıntı yaratıyor. Çünkü sahte dolarların miktarı henüz belli değil." diye konuştu.

Para sayma makinaları sahte dolarları ayırt edemiyorPara sayma makinaları sahte dolarları ayırt edemiyor

Yılmaz, 40 yıldır esnaf olmasına rağmen kendisinin de sahte doları ayırt etmekte zorlandığını dile getirerek, "Bu sahte dolarların toplanması lazım. Bu da 2 haftayı bulur. Vatandaş da panik yapmasın. Taşlar yerine oturacaktır. Makinelerden de geçiyor. Makineler güncellenince sıkıntı çözülür." ifadesini kullandı.

Sahte dolar iddialarına soruşturma!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı piyasadaki 'sahte dolar' iddiaları hakkında soruşturma başlattı.

NEDİR BU İŞİN ASLI?
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sahte dolar krizinin arka planını anlattı.

Vatandaş mağdur! Uzman isim sahte dolar krizinin önünü arkasını anlattı!

600 MİLYON DOLARLIK SAHTE PARA SKANDALI
Döviz büroları ve bankaların son bir haftadır belirli tip dolarları almamasının sebebi, yaklaşık 600 milyon dolar değerinde sahte paraların dünyanın dört bir yanına dağıtılması. İslam Memiş'in ifadelerine göre, bu durumdan Türkiye de etkilendi. Daha önce de sahte para vakalarının yaşandığını belirten Memiş, emniyet birimlerinin zaman zaman operasyonlar düzenlediğine dikkat çekti.

Piyasalarda sahte dolar krizi yaşanıyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Piyasalarda sahte dolar krizi yaşanıyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Ancak son dönemdeki durumun farklı olduğunu sahte paraların yayılma hızı ve boyutunun büyük olduğunu belirten Memiş, kalpazanlar tarafından piyasaya sürülen bu sahte paralar, döviz büroları ve bankaları bir kısır döngünün içine soktuğuna dikkat çekti.

SİSTEM NASIL KİLİTLENDİ?
Memiş, "Piyasada böyle 15 bin dolar civarında sahte para toplanınca bankalarda para sayma makinalarından geçiyor daha sonra Merkez Bankası'nda bu olay patlak veriyor. Ne oluyor bu kadar sahte para olur mu? Bu sefer bankalar diyor ki; Bize döviz büroları verdi. Onlardan almayalım bürolar da diyor ki bize de vatandaş verdi biz de vatandaştan almayalım. Sistem böyle kilitlendi." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş sahte dolar krizinin arka planını anlattıİslam Memiş sahte dolar krizinin arka planını anlattı

Bu durum karşısında, "beyaz dolar" olarak bilinen eski basım 100 dolarlar ve yeni basım 50 dolarlar, döviz büroları tarafından kabul edilmiyor. Memiş, bu kararın tedbir amaçlı alındığını belirtti.

DOLAR PİYASASI NE ZAMAN NORMALLEŞECEK?
Piyasanın tekrar normalleşmesi için iki önemli adımın atılması gerekiyor:

Bankalar ve döviz bürolarındaki para sayma makinelerinin yazılımının güncellenmesi.

Piyasadaki sahte paraların büyük ölçükte toplanması.

Bu adımlar atıldıktan sonra piyasada bir normalleşme bekleniyor.

FIRSATÇI BÜROLARA DİKKAT!
Memiş, yaşanan bu krizden faydalanmaya çalışan art niyetli döviz bürolarına da dikkat çekti. Bazı büroların, "5 dolar komisyonla alırım" diyerek vatandaşları mağdur ettiğine vurgu yaptı. Memiş, bu tarz büroların mutlaka bakanlıklara şikayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Kapalı Çarşıda sahte dolar paniği! Döviz bozdurmak isteyenler geri çevrildiKapalı Çarşıda sahte dolar paniği! Döviz bozdurmak isteyenler geri çevrildi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil’in ’Karayılan’ı önce Silah bırakmam deyip zehir saçtı sonra İsrail’e sığındı: Bölge dizayn ediliyor imkanları değerlendireceğiz
Sahte dolar krizinin perde arkası! Alımlar ne zaman başlayacak? İslam Memiş fırsatçı bürolara karşı uyardı
Halkbank
Mar-a-Lago’da flaş görüşme! 18 aydır arayı düzeltmeye çalışıyordu: Mark Zuckerberg Trump ile yemek yedi
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor! Halep’te kilit noktalar ele geçirildi... İdlib’in doğusunda hareketlilik
Dijital Telif Yasası’nda sona gelindi: Bütçeden sonra TBMM’ye gelecek
Ekrem İmamoğlu kreş gerçeğini duyunca sıkıştı: Ben o tarihlerde inşaat yapıyordum
Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında
Bakanlık tek tek ifşa etti! Zehir yediriyorlar! Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Uzman isim yanıtladı
Lübnan’dan direniş mesajı: Gözler üzerinizde eller tetikte
Sosyal medyada yeni dönem: Yaş sınırı geliyor!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Donald Trump’tan Kim Jong Un hamlesi! Nükleer savaş tehditleri arasında kritik temas
GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...
Uğur Dündar’ın babalık davasında büyük muamma! DNA testindeki ihmaller sıralandı! Duygu Nebioğlu’ndan Dilara Gülatan’a destek
SON DAKİKA