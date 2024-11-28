Dijital Telif Yasası'nda sona gelindi: "Bütçeden sonra TBMM’ye gelecek"

Google (AA)

FENOMENLERİ UYARDI: BUNU KABUL ETMİYORUZ

Sabah'tan Onur Şahanoğlu'nun komisyondan bildirdiği detaylara göre, Yayman, dijital mecraların kontrolsüz bir alana dönüşmesini eleştirdi, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz özgürlüklerden yanayız. Engelleyici bir tutum içinde değiliz. Ama etkileşim almak için kendilerine fenomen diyen insanların hiçbir kural ve norm tanımamasını kabul etmiyoruz. Bir yandan yapay zekayı konuşurken, öbür taraftan sanal kumarı konuşuyor. Maalesef bu da küreselleşmenin etkilerinden biri."

Öte yandan ABD'li arama motoru Google'ın ağustos ayında "çekirdek" adını verdiği güncelleme ile yaptığı değişiklik birçok haber sitesinin sayfa gösterimini etkiledi.



Takvim.com.tr bu meseleyi gündeme getirerek Google'ın güvenilirlik noktasında soru işaretleri bulunan birçok siteyi ön plana çıkardığına dikkat çekti. Mesele Meclis'te de gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuyu takip ettiklerini belirterek, "Gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz." ifadelerini kullandı.