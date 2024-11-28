SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dijital Telif Yasası'nda sona gelindi: "Bütçeden sonra TBMM’ye gelecek"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıda, son dijital gelişmeler ele alınırken, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital telif yasası ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Yayman, “Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM’ye gelecek.” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 11:16 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 11:56
Dijital Telif Yasası’nda sona gelindi: Bütçeden sonra TBMM’ye gelecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı. Toplantıyı AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yönetiyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (AA)TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (AA)

DİJİTAL TELİF YASASI BÜTÇEDEN SONRA MECLİS'E GELECEK
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açılış konuşmasında Dijital Telif Yasası ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

TBMM (AA)TBMM (AA)


EMEK HIRSIZLIĞINA SON! BÜTÇEDEN SONRA MECLİS'E GELİYOR
Yayman, "28'nci Yasama Döneminin 10'uncu toplantısını açıyorum. Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortak hareket ediyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye getireceğiz. Emek hırsızlığının önüne geçeceğiz" dedi.

Google (AA)Google (AA)

FENOMENLERİ UYARDI: BUNU KABUL ETMİYORUZ
Sabah'tan Onur Şahanoğlu'nun komisyondan bildirdiği detaylara göre, Yayman, dijital mecraların kontrolsüz bir alana dönüşmesini eleştirdi, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz özgürlüklerden yanayız. Engelleyici bir tutum içinde değiliz. Ama etkileşim almak için kendilerine fenomen diyen insanların hiçbir kural ve norm tanımamasını kabul etmiyoruz. Bir yandan yapay zekayı konuşurken, öbür taraftan sanal kumarı konuşuyor. Maalesef bu da küreselleşmenin etkilerinden biri."

Googleın keşfet cinliği! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uyardı: Üzerine gideceğizGoogleın keşfet cinliği! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uyardı: Üzerine gideceğiz

Öte yandan ABD'li arama motoru Google'ın ağustos ayında "çekirdek" adını verdiği güncelleme ile yaptığı değişiklik birçok haber sitesinin sayfa gösterimini etkiledi.

Takvim.com.tr bu meseleyi gündeme getirerek Google'ın güvenilirlik noktasında soru işaretleri bulunan birçok siteyi ön plana çıkardığına dikkat çekti. Mesele Meclis'te de gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuyu takip ettiklerini belirterek, "Gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Dijital Telif Yasası için tarihi gün! İnternet haberciliğinde yeni dönem başlıyor: 2 yıl formülü masadaDijital Telif Yasası için tarihi gün! İnternet haberciliğinde yeni dönem başlıyor: 2 yıl formülü masada
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! İnternet haberciliğinde yeni dönem başlıyor: 2 yıl formülü masada

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil’in ’Karayılan’ı önce Silah bırakmam deyip zehir saçtı sonra İsrail’e sığındı: Bölge dizayn ediliyor imkanları değerlendireceğiz
Sahte dolar krizinin perde arkası! Alımlar ne zaman başlayacak? İslam Memiş fırsatçı bürolara karşı uyardı
Halkbank
Mar-a-Lago’da flaş görüşme! 18 aydır arayı düzeltmeye çalışıyordu: Mark Zuckerberg Trump ile yemek yedi
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor! Halep’te kilit noktalar ele geçirildi... İdlib’in doğusunda hareketlilik
Dijital Telif Yasası’nda sona gelindi: Bütçeden sonra TBMM’ye gelecek
Ekrem İmamoğlu kreş gerçeğini duyunca sıkıştı: Ben o tarihlerde inşaat yapıyordum
Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında
Bakanlık tek tek ifşa etti! Zehir yediriyorlar! Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Uzman isim yanıtladı
Lübnan’dan direniş mesajı: Gözler üzerinizde eller tetikte
Sosyal medyada yeni dönem: Yaş sınırı geliyor!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Donald Trump’tan Kim Jong Un hamlesi! Nükleer savaş tehditleri arasında kritik temas
GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...
Uğur Dündar’ın babalık davasında büyük muamma! DNA testindeki ihmaller sıralandı! Duygu Nebioğlu’ndan Dilara Gülatan’a destek
SON DAKİKA