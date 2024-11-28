Dijital Telif Yasası'nda sona gelindi: "Bütçeden sonra TBMM’ye gelecek"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı. Toplantıyı AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yönetiyor.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı. Toplantıyı AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yönetiyor.
DİJİTAL TELİF YASASI BÜTÇEDEN SONRA MECLİS'E GELECEK
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açılış konuşmasında Dijital Telif Yasası ile ilgili önemli ifadeler kullandı.
EMEK HIRSIZLIĞINA SON! BÜTÇEDEN SONRA MECLİS'E GELİYOR
Yayman, "28'nci Yasama Döneminin 10'uncu toplantısını açıyorum. Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortak hareket ediyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye getireceğiz. Emek hırsızlığının önüne geçeceğiz" dedi.
FENOMENLERİ UYARDI: BUNU KABUL ETMİYORUZ
Sabah'tan Onur Şahanoğlu'nun komisyondan bildirdiği detaylara göre, Yayman, dijital mecraların kontrolsüz bir alana dönüşmesini eleştirdi, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz özgürlüklerden yanayız. Engelleyici bir tutum içinde değiliz. Ama etkileşim almak için kendilerine fenomen diyen insanların hiçbir kural ve norm tanımamasını kabul etmiyoruz. Bir yandan yapay zekayı konuşurken, öbür taraftan sanal kumarı konuşuyor. Maalesef bu da küreselleşmenin etkilerinden biri."
Öte yandan ABD'li arama motoru Google'ın ağustos ayında "çekirdek" adını verdiği güncelleme ile yaptığı değişiklik birçok haber sitesinin sayfa gösterimini etkiledi.
Takvim.com.tr bu meseleyi gündeme getirerek Google'ın güvenilirlik noktasında soru işaretleri bulunan birçok siteyi ön plana çıkardığına dikkat çekti. Mesele Meclis'te de gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuyu takip ettiklerini belirterek, "Gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz." ifadelerini kullandı.