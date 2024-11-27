SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kapalı Çarşı'da sahte dolar paniği! Döviz bozdurmak isteyenler geri çevrildi

Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları, piyasaya sürülen sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar nedeniyle dolar alımını durdurdu. 50 dolarını bozdurmak isteyen İbrahim Halil Hüseyin, "Eski olduğu için galiba. Dolarım sahte değil, 7 ay önce buradan almıştım, yan tarafa geldim yine almadılar. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok." diyerek duruma tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 17:52 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 18:12
Kapalı Çarşı’da sahte dolar paniği! Döviz bozdurmak isteyenler geri çevrildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kapalıçarşı'daki döviz büroları, para sayma makinelerinin tespit edemediği sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlarla ilgili önlem aldı. İş yerlerine asılan uyarı broşürlerinde, söz konusu banknotların görselleriyle birlikte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Kapalıçarşı'daki döviz bürolarında sahte dolar paniği (Fotoğraf: İHA)Kapalıçarşı'daki döviz bürolarında sahte dolar paniği (Fotoğraf: İHA)

50 DOLARLAR KARA LİSTEDE

Döviz bürosuna 50 dolarını bozdurmak için geldiğini söyleyen İbrahim Halil Hüseyin, gazetecilere, "Bürodan olumsuz yanıt aldım, 50 doları bozmadılar. Eski olduğu için galiba. Dolarım sahte değil, 7 ay önce buradan almıştım, yan tarafa geldim yine almadılar. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok." dedi.

Piyasaya sürülen sahte doların miktarı tespit edilemedi (Fotoğraf: İHA)Piyasaya sürülen sahte doların miktarı tespit edilemedi (Fotoğraf: İHA)

PİYASADAKİ SAHTE DOLARIN MİKTARI TESPİT EDİLEMEDİ

Esnaf Reşat Yılmaz da yetkililerden açıklama beklediklerini belirterek, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor. Böyle bir durum çıkınca gerçek 50 doların da alım satımında sıkıntı yaratıyor. Çünkü sahte dolarların miktarı henüz belli değil." diye konuştu.

Sahte dolarların piyasadan toplanmasının 2 haftayı bulacağı tahmin ediliyorSahte dolarların piyasadan toplanmasının 2 haftayı bulacağı tahmin ediliyor

PİYASADAN TOPLANMASI 2 HAFTAYI BULUR

40 yıllık esnaf Yılmaz, sahte doları ayırt etmenin zorluğuna dikkat çekerek, "Bu sahte dolarların toplanması lazım. Bu da 2 haftayı bulur. Vatandaş da panik yapmasın. Taşlar yerine oturacaktır. Makinelerden de geçiyor. Makineler güncellenince sıkıntı çözülür." ifadesini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Suriye’de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep’te kilit noktalar ele geçirildi
Halkbank
RTÜK’ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var
Victor Osimhen için Almanya’dan kötü haber! Dev kulübe imza atabilir
Salim Güran Narin’in cesedinin bulunduğu noktada! Şoke eden görüntü ilk kez yayımlandı
Türk Telekom
Özel hastanelerde sistem değişiyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Mevzuatı tamamen yeniliyoruz | Yenidoğan çetesi mesajı
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | Opara bebeği kuvözde ölüme götüren para hırsı
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti! Başkan olarak buradayım
PKK’lı Duran Kalkan’dan Kayyum kalkmazsa kıyamet kopar tehdidi! İkinci ’Hendek’ hayali: Daha fazla dağa çıkmak lazım gün hesap günü
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Trump’tan yeni atama! Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne sansürlü doktor Jay Bhattcharaya
İngiltere’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
Rus firari subay Putin’in nükleer sırlarını ifşa etti! Savaşın ilk günü neler oldu?
SON DAKİKA