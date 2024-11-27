Kapalı Çarşı’da sahte dolar paniği! Döviz bozdurmak isteyenler geri çevrildi

Döviz bürosuna 50 dolar ını bozdurmak için geldiğini söyleyen İbrahim Halil Hüseyin, gazetecilere, "Bürodan olumsuz yanıt aldım, 50 doları bozmadılar. Eski olduğu için galiba. Dolarım sahte değil, 7 ay önce buradan almıştım, yan tarafa geldim yine almadılar. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok." dedi.

Piyasaya sürülen sahte doların miktarı tespit edilemedi (Fotoğraf: İHA)

PİYASADAKİ SAHTE DOLARIN MİKTARI TESPİT EDİLEMEDİ

Esnaf Reşat Yılmaz da yetkililerden açıklama beklediklerini belirterek, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor. Böyle bir durum çıkınca gerçek 50 doların da alım satımında sıkıntı yaratıyor. Çünkü sahte dolarların miktarı henüz belli değil." diye konuştu.