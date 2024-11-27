Sağlık personelinin atama ve yer değiştirmesine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle sağlık personelinin daha az ihtiyaç duyulan illerden daha çok ihtiyaç duyulan illere, bölge sınırlaması olmadan atanmasının önü açıldı. Yönetmeliğe göre, hizmet gruplarının sayısı dörtten beşe çıkartıldı. Bu değişiklikle birlikte A ve B hizmet grubu illerden D ve E hizmet grubu illere yer değişikliğinin önü açıldı.

Alt bölge ve üst bölge ayrımı yapılmadan tayin imkanının sağlandığı yönetmeliğe göre, sağlık personeli, daha az ihtiyaç olan illerden daha çok ihtiyaç bulunan illere alt bölge-üst bölge ayrımı olmadan atanabilecek.

Düzenlemeyle personelin yer değişikliği taleplerinin daha fazla karşılanabilmesi ve bu sayede insan kaynağının adil ve dengeli dağılımının sağlanabilmesi amaçlanıyor.