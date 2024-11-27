İstanbul’da yer altında patlama! Korku dolu anlar kamerada

Elektrik ekiplerinin arızaya müdahalesi sırasında sokakta bulunan elektrik trafosu büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle trafo dolabının parçaları ve parke taşları etrafa savruldu. Bu sırada evine gitmek için kaldırımda yürüyen Erol Ancu ağır yaralandı. Ancu sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ancu'nun kaburgasının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi. Ancu'nun ailesinin şikayetçi olduğu olayla ilgili, polis ekipleri soruşturma başlattı.

35 yaşındaki Erol Ancu, akşam saatlerinde kaldırımda yürüdüğü sırada yeraltında yaşanan patlama sonucu ağır şekilde yaralandı. (DHA)

PATLAMA ANI KAMERADA

O sırada kaldırımda bekleyenler de panik yaşadı.Patlamanın meydana geldiği anlar ve kaldırımda bekleyenlerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, insanların sokakta toplanarak elektrik arızasının giderilmesini bekledikleri sırada trafoda meydana gelen patlama görülüyor. Patlama sonrası yaşanan panik anları da güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıyor.

'ARKADAŞIMIZ YOĞUN BAKIMDA'

Patlama sırasında sokakta bulunan Kemal Danacı, "Saat 19.00 - 19.30 gibi eve geldim. Gelir gelmez bir koku aldım dışarıdan camı açmıştım havalansın diye. Dışarıya çıktım kaldırım olduğu gibi duman, yani aralardan duman fışkırıyor. Hemen yanımızda İGDAŞ var oraya gittim, patlama olabilir diye. Arkasından itfaiye geldi fakat elektrik firmasını aramamıza rağmen yaklaşık 40 dakika sonra geldi. O süre içinde tabii daha çok duman çıkmaya başladı. O sırada sigortayı indirdiler. İtfaiye aracı gider gitmez patlama oldu. Hayatımda böyle bir patlama duymadım görmedim. Hepimiz yerlerdeydik zaten patlamayla birlikte. Bir arkadaşımız oradan fırlayan taş ve şu gördüğünüz kapak düz bir gidişle karşı dükkana giriyor. Emlakçının camlarını patlatıyor. Arkadaşımız yerde tabi ambulans çağırıyoruz. Ambulans geldi arkadaşı gönderdik şu anda yoğun bakımda, dalağını aldılar, kaburgalarında ve kolunda kırılmalar var." dedi.