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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesi ile Gara ve Metina'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 11:45 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 11:58
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesi ile Gara ve Metina’da 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

8 terörist etkisiz hale getirildi


Açıklama Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya)

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"

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