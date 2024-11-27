MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesi ile Gara ve Metina’da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklama Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapıldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: