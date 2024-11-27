SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

RTÜK program durdurma cezası nedir? Program durdurma yayından kaldırma anlamına mı geliyor? Arka Sokaklar, Yabani, Sahipsizler...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden televizyon kanallarına yönelik yaptırımlarını sıkılaştırdı. Özellikle bazı dizilerdeki etik ihlaller ve yasa dışı bahis reklamları nedeniyle kanallara yüksek para cezaları kesilirken, yayın durdurma kararları da gündeme geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 20:54 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 20:55
RTÜK program durdurma cezası nedir? Program durdurma yayından kaldırma anlamına mı geliyor? Arka Sokaklar, Yabani, Sahipsizler...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

RTÜK, yayıncılık ilkelerine aykırı içerikler nedeniyle televizyon kanallarına sert yaptırımlar uyguladı. Yasa dışı bahis reklamlarının yaygınlaşması ve dizilerdeki kural ihlalleri üzerine harekete geçen Üst Kurul, bu tür yayınlara karşı caydırıcı adımlar atmaya devam ediyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

DÖRT DİZİYE YAYIN DURDURMA KARARI

RTÜK, STAR TV, NOW TV, SHOW TV ve Kanal D gibi kanallarda yayınlanan dizilere yönelik yaptırımlar açıkladı. Yayın durdurma kararları ve üst sınırdan para cezaları şu şekilde sıralandı:

STAR TV'nin "Sahipsizler" dizisi: Şiddet içerikli sahneleri ve milli-manevi değerlere saygısızlık gerekçesiyle.

NOW TV'nin "Yabani" dizisi: Şiddet ve değer ihlalleri nedeniyle.

SHOW TV'nin "Deha" dizisi: Kadına yönelik şiddet içerikli sahneleri ve toplumsal değerlere aykırılığı sebebiyle.

Kanal D'nin "Arka Sokaklar" dizisi: Dini inançların belirli bir grup tarafından suistimal edildiği sahneler gerekçe gösterilerek.

TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRI YAYINLAR

RTÜK, yalnızca diziler değil, haber programları ve tartışma yayınlarında tarafsızlık ilkesine aykırı hareket eden kanalları da gündeme aldı:

Sözcü TV'nin "Arena" programı: Sağlık Bakanı hakkındaki yalanlanan iddiaları yayması nedeniyle.

Halk TV'nin "Rota" programı: Siyasi iktidar ve MHP hakkında gerçek dışı iddialarla propaganda yapılması sebebiyle.

TELE 1'in "Sabah Pusulası" programı: Tarafsızlığa aykırı habercilik gerekçesiyle.

Flash Haber'in "Ana Haber Bülteni" ve "Başkent'te Gündem" programları: Doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinin ihlal edilmesi dolayısıyla.

Fotoğraf: Show TV ( Deha )Fotoğraf: Show TV ( Deha )

YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA YAPTIRIMLAR

RTÜK'ün toplantısında yasa dışı bahis reklamları öne çıkan bir diğer konu oldu. Özellikle spor karşılaşmaları sırasında bu tür reklamların yayınlanması ciddi cezalara neden oldu:

TV8 ve EXXEN: Türkiye-Karadağ ve Lille-Fenerbahçe maçlarında yasa dışı bahis reklamlarının yayınlanması nedeniyle üst sınırdan para cezası aldı.

S SPORT + kanalı: Leganes-Real Madrid maçında kumar içerikli reklamlar nedeniyle cezalandırıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı

ARKA SOKAKLAR YAYINA DEVAM EDECEK Mİ?

Arka Sokaklar dizisi için henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin idari para cezası dışında ek bir yaptırımla karşılaşmadığı biliniyor. Bu nedenle dizinin önümüzdeki bölümler için yayında kalması bekleniyor. Ancak RTÜK'ün ileri süreçteki kararları ve yapımcı şirketin atacağı adımlar belirleyici olacak.

RTÜK PROGRAM DURDURMA CEZASI NEDİR?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından uygulanan program durdurma cezası, belirli bir televizyon programının veya dizinin geçici olarak yayından kaldırılması anlamına gelir. Bu ceza, genellikle ahlaki normlara, milli ve manevi değerlere, toplumsal huzura veya yayın ilkelerine aykırı içerikler nedeniyle verilir.

RTÜKten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de varRTÜKten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var
RTÜK'ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan dijital kuşatma uyarısı: K-Pop’u bilen ama Neşet Ertaş’a aşina olmayan gençler var! | 25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Halkbank
Suriye’de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep’te kilit noktalar ele geçirildi
RTÜK’ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | Opara bebeği kuvözde ölüme götüren para hırsı
Türk Telekom
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti! Başkan olarak buradayım
Özel hastanelerde sistem değişiyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Mevzuatı tamamen yeniliyoruz | Yenidoğan çetesi mesajı
Victor Osimhen için Almanya’dan kötü haber! Dev kulübe imza atabilir
PKK’lı Duran Kalkan’dan Kayyum kalkmazsa kıyamet kopar tehdidi! İkinci ’Hendek’ hayali: Daha fazla dağa çıkmak lazım gün hesap günü
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Trump’tan yeni atama! Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne sansürlü doktor Jay Bhattcharaya
İngiltere’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
Rus firari subay Putin’in nükleer sırlarını ifşa etti! Savaşın ilk günü neler oldu?
SON DAKİKA