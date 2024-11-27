RTÜK program durdurma cezası nedir? Program durdurma yayından kaldırma anlamına mı geliyor? Arka Sokaklar, Yabani, Sahipsizler...

RTÜK, yayıncılık ilkelerine aykırı içerikler nedeniyle televizyon kanallarına sert yaptırımlar uyguladı. Yasa dışı bahis reklamlarının yaygınlaşması ve dizilerdeki kural ihlalleri üzerine harekete geçen Üst Kurul, bu tür yayınlara karşı caydırıcı adımlar atmaya devam ediyor.
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DÖRT DİZİYE YAYIN DURDURMA KARARI
RTÜK, STAR TV, NOW TV, SHOW TV ve Kanal D gibi kanallarda yayınlanan dizilere yönelik yaptırımlar açıkladı. Yayın durdurma kararları ve üst sınırdan para cezaları şu şekilde sıralandı:
STAR TV'nin "Sahipsizler" dizisi: Şiddet içerikli sahneleri ve milli-manevi değerlere saygısızlık gerekçesiyle.
NOW TV'nin "Yabani" dizisi: Şiddet ve değer ihlalleri nedeniyle.
SHOW TV'nin "Deha" dizisi: Kadına yönelik şiddet içerikli sahneleri ve toplumsal değerlere aykırılığı sebebiyle.
Kanal D'nin "Arka Sokaklar" dizisi: Dini inançların belirli bir grup tarafından suistimal edildiği sahneler gerekçe gösterilerek.
TARAFSIZLIK İLKESİNE AYKIRI YAYINLAR
RTÜK, yalnızca diziler değil, haber programları ve tartışma yayınlarında tarafsızlık ilkesine aykırı hareket eden kanalları da gündeme aldı:
Sözcü TV'nin "Arena" programı: Sağlık Bakanı hakkındaki yalanlanan iddiaları yayması nedeniyle.
Halk TV'nin "Rota" programı: Siyasi iktidar ve MHP hakkında gerçek dışı iddialarla propaganda yapılması sebebiyle.
TELE 1'in "Sabah Pusulası" programı: Tarafsızlığa aykırı habercilik gerekçesiyle.
Flash Haber'in "Ana Haber Bülteni" ve "Başkent'te Gündem" programları: Doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinin ihlal edilmesi dolayısıyla.