RTÜK program durdurma cezası nedir? Program durdurma yayından kaldırma anlamına mı geliyor? Arka Sokaklar, Yabani, Sahipsizler...

RTÜK'ün toplantısında yasa dışı bahis reklamları öne çıkan bir diğer konu oldu. Özellikle spor karşılaşmaları sırasında bu tür reklamların yayınlanması ciddi cezalara neden oldu:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı

ARKA SOKAKLAR YAYINA DEVAM EDECEK Mİ?

Arka Sokaklar dizisi için henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin idari para cezası dışında ek bir yaptırımla karşılaşmadığı biliniyor. Bu nedenle dizinin önümüzdeki bölümler için yayında kalması bekleniyor. Ancak RTÜK'ün ileri süreçteki kararları ve yapımcı şirketin atacağı adımlar belirleyici olacak.

RTÜK PROGRAM DURDURMA CEZASI NEDİR?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından uygulanan program durdurma cezası, belirli bir televizyon programının veya dizinin geçici olarak yayından kaldırılması anlamına gelir. Bu ceza, genellikle ahlaki normlara, milli ve manevi değerlere, toplumsal huzura veya yayın ilkelerine aykırı içerikler nedeniyle verilir.