Greta Thunberg PKK'nın sözcülüğüne soyundu: Özerklik istedi | Skandal "Kürdistan" paylaşımı

Paylaşımında, teröristler için özerklik ve özyönetim talep eden Thunberg, "Türkiye'de gerçek dayanışma köprüleri kurmak için Kürt bölgeleri için özerklik ve özyönetim esastır" ifadelerini kullandı. Bu sözleri, sosyal medya platformlarında büyük tepki topladı. Thunberg ayrıca, Van'dan paylaştığı bir fotoğrafta sözde "Kürdistan" etiketini kullandı.

Sözde iklim aktvisti Thungberg PKK'nın sözcülüğüne soyundu (Takvim.com.tr/ ekran görüntüsü)



GÜNEY DOĞU ANADOLU'YU "KÜRDİSTAN" KONUMUYLA PAYLAŞTI

Paylaşımında, Doğu Anadolu bölgesini sözde "Kuzey Kürdistan" olarak nitelendiren terör yandaşı Thunberg notunda "Son zamanlarda Kuzey Kürdistan'da seyahat ediyordum ve her türlü geçmişe sahip Kürt insanlarıyla tanıştım. Karşı karşıya kaldıkları mevcut sistematik baskı ve zulmün sayısız hikayesini anlattılar - özellikle Türk devletinden - ve katliamlarla dolu bir tarih." dedi.

Paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı: Doğanın tahribi ve sömürülmesi - yasadışı orman kesimleri, madencilik şirketleri için bölgelerin feda edilmesi ve yangınlar gibi - Kürtlere karşı devam eden saldırıların bir parçası olarak kullanılan birçok araçtan biridir. Bu genellikle yerel toplulukların ve biyolojik çeşitliliğin tahribatına ve zorla yerinden edilmeye yol açar. Kültür ve kimliğin silinmesi, devlet şiddeti, siyasi tutuklular, zorla yerinden edilme, ekolojik soykırımlar ve kayıplar, insanların günlük hayatta karşılaştıkları ayrımcılığın yanı sıra kendi kaderini tayin etme ve özgürlük haklarının reddedilmesine dair sadece birkaç örnektir.