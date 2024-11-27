Toplantıda Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu. Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getirilirken, Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.

4 DİZİ HAKKINDA YAYIN DURDURMA KARARI Şiddet içeren, milli ve manevi değerlere saygısızlık yapılan dizilere ceza verildi. STAR TV'nin "Sahipsizler", NOW'ın "Yabani" isimli dizileri ile SHOW'un "Deha" dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul yoğun bir izleme gündemiyle toplandı.





UĞUR DÜNDAR'IN PROGRAMINA YAPTIRIM

SZC'nün "Arena" programı, Halk TV'nin "Rota", TELE 1'de yayınlanan "Sabah Pusulası" ile FLASH Haber'in "Ana Haber Bülteni" ve "Başkent'te Gündem" programı tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları gerekçesiyle gündeme alındı. Arena programında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki iddialar yaptırımın gerekçesi oldu. Konu hakkında hukuki soruşturma başlatılmışken ve söz konusu iddialar hem kaynağından hem de devletin dezenformasyon mekanizmaları tarafından yalanlanmışken sergilenen habercilik tutumu nedeniyle Sözcü TV hakkında yaptırım kararı verildi.



HALK TV'DE GERÇEK DIŞI İDDİALAR

Halk TV yayınında ise tarafsızlık ilkesi bir kenara bırakılarak siyasi iktidar aleyhinde propaganda yürütülmesi, iktidar ortağı MHP'nin liderine ve yönetimine yönelik gerçek dışı iddialar nedeniyle kanala müeyyide uygulandı. Üst Kurul, söz konusu yayıncılar hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA DA CEZA VERİLDİ

RTÜK, haftalık olağan toplantısında reklam süresi kurallarına uymayan TV 8'e de yaptırım uyguladı. Ardından toplumda pek çok olumsuzluğun kaynağı olan yasa dışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK'ün gündemine girdi. Karadağ-Türkiye maçındaki ve Lille-Fenerbahçe müsabakasındaki yasa dışı bahis reklamları nedeniyle TV 8 ve EXXEN'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ceza verildi. Hem milli maç hem de Lille-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçındaki yasa dışı bahis reklamları sebebiyle TV8 ve EXXEN'e üst sınırdan para cezası uygulandı.

S SPORT + kanalı da yasa dışı bahis reklamlarından ceza aldı. S SPORT +'nın Leganes-Real Madrid futbol karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri, alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz" ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı (Sosyal medya)

"YAYINCILIK İLKELERİNİ HARFİYEN UYGULATMAK GÖREVİMİZDİR"

Konuya ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Millî ve manevi değerlerimize aykırı dizi filmlerle ilgili sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi hiçbir yayıncı reyting şehvetine kapılarak inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimizi aşağılayamaz. Kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddetin yayınlar aracılığıyla toplumda olağanlaştırılmasına göz yumamayız. Haber programlarındaki basın meslek ilkelerini çiğneyen yayınlara da tahammülümüz yoktur. Haftalık olağan toplantımızda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan televizyonlar dahil geniş bir yelpazede ağır yaptırım kararları verdik. Sorunlara müeyyidelerle neşter atmaktan yana olmamakla birlikte yayıncılık ilkelerini harfiyen uygulatmak görevimizdir. Sorumlu yayıncılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Hazreti Peygamber'e, onun hadis-i şeriflerine, yaşantısına, asırlardır yollarını aydınlatan alimlere, toprakları iman ve hikmetle yeşerten gönül insanlarına, medya ve sosyal medya üzerinden sistematik saldırılar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Din Şurası'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimi zaman cahiller, kimi zaman az okumuş, yarım okumuşlar, kimi zaman da bilginin peşinden koşarken hikmeti ıskalamış yarım akıllılar, medya üzerinden genç nesilleri ifsat ediyor. Son yıllarda filmlerin, dizilerin, televizyon programlarının, aileyle birlikte dini değerlerimizi, dindarları hedef aldığını da müşahede ediyoruz. Tek tük ve istisnai olumsuz örnekler üzerinden su-i misal emsal yapılarak bütün dindarlara hakaret edilmekte, vakıflar, dernekler, tarikatlar, dini müesseseler linç edilmekte, dindarlar ve dini değerler yıpratılmaktadır. Sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı, cübbeli vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılmakta, itibar suikastları düzenlenmektedir. Tıpkı 28 Şubat dönemindeki gibi belli toplum kesimlerimiz adeta öcü gibi gösterilmekte, tahkir ve tahrik edilmektedir. Buna sessiz, tepkisiz kalmamız mümkün değildir.

Siyasi hayatımızın, bütün safhalarında desteğini, duasını hatta 15 Temmuz gecesi olduğu gibi canlarını bizden esirgemeyen insanlarımızın, sırf inancı, sırf dış görünüşü dolayısıyla aşağılanmasına 3-5 kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade edemeyiz. Açık ve net söylüyorum, toplumun çimentosu olan mukaddesatımıza yönelik bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur ve RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bu konularda hızlı tedbirleri devreye almalıdır. 2024 Türkiye'sinde 28 Şubat'ı hortlatmaya çalışanlara göz yummayız. Böyle bir atmosferin oluşmasına da asla fırsat vermeyiz."