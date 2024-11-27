Yenidoğan davası: Savcı Yavuz Engin’den sanık avukatlarına İskender Büyük’lü yanıt!

Yenidoğan Çetesi davasında, bebeklerin para karşılığında yoğun bakım servislerinde ölümüne yol açmakla suçlanan 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.Geçtiğimiz günlerde sanıklardan hemşire Deniz Korkmaz'a, "Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir" şeklindeki ünlü repliği hatırlatılmıştı. Korkmaz, bu repliği Kurtlar Vadisi dizisinden aldığını belirtmişti.

Yaşanan diyalog Türkiye gündemine otururken Pala karakterini canlandıran oyuncu Yüksel Arıcı duruma tepki göstererek paylaştığı video da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bana bakın soysuzlar, masum insanları ağınıza düşürüp para için çocuklara kıydınız sonra da benim repliğimle mahkemede savunma yaptınız. Siz ne aşağılık mahluklarsınız! Umarım gün yüzü görmez inim inim inlersiniz. Umarım yaptıklarınızı misliyle yaşamadan ölmezsiniz!"

Bugün ise, Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan İskender Büyük karakterinin repliğiyle bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, sosyal medyada gündem olurken, bazı yorumcular paylaşımın bebek katillerine yönelik bir gönderme olduğu şeklinde yorumlarda bulundu.

Savcı Engin, İskender Büyük karakterinin ʺAvukatlık soytarılık değildir, onurlu iştirʺ repliğini paylaştı

SANIK AVUKATLARI SAVCI ENGİN'İ HEDEF ALDI

Yenidoğan Çetesi davasının 8. gününde, sanık avukatları Savcı Engin'i hedef alarak, soruşturmanın geciktiği ve uzadığını söylemişti. Sanık avukatları ayrıca telefon dinlemelerinin devam ederken bebek ölümlerinin yaşandığına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Bu sözler sonrası, Savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Engin, Kurtlar Vadisi Gladio filmindeki İskender Büyük karakterinin "Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir" sözlerini içeren bir sahneyi paylaştı.