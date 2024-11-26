DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı! Kayyum atanacak mı?

Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Partili belediyelere kayyum tokadı indi.
CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terörden tutuklanıp yerine kayyum atandı. DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Yerlerine kayyum görevlendirmeleri yapıldı.
Sürece müteakip DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı. Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.
Gözaltına alınan DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar'ın paylaşımları (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
GÖZALTINA ALINDI
Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli ve Ovacık'tan sonra gözler Diyarbakır'a çevrildi.
DEM Partili Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar'ın paylaşımları (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Önce Instagram hesabından "Polisler evimi bastı, arama yapıyorlar, gözaltına alacaklar" paylaşımında bulunan Dündar daha sonra X hesabından "Gözaltına alındım" duyurusunu yaptı.
DEM Partili Kayapınar Belediyesi (Takvim.com.tr / Arşiv)
KAYAPINAR'A DA KAYYUM YAKINDIR
Kayapınar'a da kayyum atanacağı konuşuluyor.