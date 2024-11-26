DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı! Kayyum atanacak mı?

Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Partili belediyelere kayyum tokadı indi.



CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terörden tutuklanıp yerine kayyum atandı. DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Yerlerine kayyum görevlendirmeleri yapıldı.



Sürece müteakip DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı. Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.