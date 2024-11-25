Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.20'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan AFAD, ayrıca yaptığı açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirtti. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman'da da hissedildi. Sarsıntının ardından bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

Malatya Doğanşehir'de 4️⃣.6️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.



İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar… pic.twitter.com/8iORL2rsxs — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 25, 2024

OLUMSUZ DURUM VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya olumsuz bir durum olmadığını belirterek: "Malatya Doğanşehir'de 4️⃣.6️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

MALATYA VALİSİ: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

Malatya Valisi Seddar Yavuz, tüm Malatyalılara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi olumsuz bir durumun olmadığını, saha taramalarının sürdüğünü söyledi. Yavuz, sosyal medya hesabından ise "İlimiz Doğanşehir merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde depremde ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im bütün afetlerden milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

ADIYAMAN VALİSİ: İHBAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Adıyaman Valisi Osman Varol da Doğanşehir merkezli depremin Adıyaman merkezi ve ilçelerinde de hissedildiğini ifade ederek, "Şu an için kentimizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. İlgili birimlerimize herhangi bir ihbar söz konusu değil. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor. Şu an için çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm Adıyaman ve Malatya'ya geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise sosyal medya hesabından, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek, "Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-11-25 20:20:04 38.16222 37.855 9.75 MW 4.6 Doğanşehir (Malatya)

2024-11-25 19:06:00 39.35361 26.24028 7.01 ML 1.8 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.26 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-11-25 18:36:31 38.46639 29.15861 6.99 ML 1.0 Ulubey (Uşak)

2024-11-25 18:34:34 38.50361 29.13361 7.0 ML 1.0 Eşme (Uşak)

2024-11-25 18:06:43 37.535 36.43528 7.0 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-11-25 17:50:49 36.21722 35.99972 6.86 ML 1.6 Samandağ (Hatay)

2024-11-25 17:08:54 37.42639 26.71056 6.97 ML 2.0 Ege Denizi - [45.43 km] Didim (Aydın)

2024-11-25 16:35:09 38.64222 43.1725 9.2 ML 1.8 Tuşba (Van)

2024-11-25 16:33:19 41.30917 44.07694 10.77 ML 2.3 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [54.53 km] Akyaka (Kars)

2024-11-25 16:26:16 37.60167 37.27389 9.07 ML 2.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-11-25 16:19:50 37.95083 36.11861 4.8 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)

2024-11-25 15:46:48 39.56278 41.35472 7.03 ML 1.7 Tekman (Erzurum)

2024-11-25 15:25:26 36.50861 38.55056 8.11 ML 1.9 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.83 km] Akçakale (Şanlıurfa)

2024-11-25 15:21:26 36.56972 38.57389 7.01 ML 1.6 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.97 km] Akçakale (Şanlıurfa)

2024-11-25 15:16:10 38.48444 29.13889 7.0 ML 1.3 Eşme (Uşak)

2024-11-25 15:10:35 38.26972 38.80722 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)

2024-11-25 14:55:05 38.66611 29.2625 7.0 ML 0.9 Merkez (Uşak)

2024-11-25 14:35:27 39.86917 26.07694 10.38 ML 2.1 Ege Denizi - [03.73 km] Bozcaada (Çanakkale)

2024-11-25 14:28:45 38.39667 42.65667 7.0 ML 1.6 Tatvan (Bitlis)

2024-11-25 14:18:33 37.48833 33.70722 7.11 ML 2.0 Ayrancı (Karaman)

2024-11-25 13:49:04 38.25333 26.65333 7.0 ML 1.0 Urla (İzmir)

2024-11-25 13:20:01 37.79611 37.74278 5.76 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-11-25 11:45:26 37.99278 36.65139 7.11 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-25 11:30:03 39.15806 27.615 7.0 ML 1.2 Soma (Manisa)