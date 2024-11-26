Meteoroloji’den Ankara dahil 13 ile sarı kodlu uyarı! Buzlanmaya dikkat | 26 Kasım hava durumu

Takvim Foto Arşiv
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelini yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerde yağmur, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
GAZİANTEP, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİİRT, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
ŞANLIURFA, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu