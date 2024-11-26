Meteoroloji’den Ankara dahil 13 ile sarı kodlu uyarı! Buzlanmaya dikkat | 26 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritası (MGM internet sitesi) EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR, 2°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ, 10°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR, 13°C Az bulutlu MANİSA, 12°C Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto Arşiv AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. ADANA, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ANTALYA, 17°C Parçalı bulutlu HATAY, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MERSİN, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

Takvim Foto Arşiv İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı ÇANKIRI, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı ESKİŞEHİR, 3°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA, 2°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu hafif kar yağışlı

Takvim Foto Arşiv BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı olup kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU, 3°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı DÜZCE, 5°C Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KASTAMONU, 3°C Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK, 9°C Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı