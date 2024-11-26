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Meteoroloji'den Ankara dahil 13 ile sarı kodlu uyarı! Buzlanmaya dikkat | 26 Kasım hava durumu

Türkiye, günlerdir soğuk ve karlı yağışın etkisi altında. Birçok bölgede yollar trafiğe kapanırken, bazı illerde okullar tatil edildi. Hatta yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar kurtarılmayı bekledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasında 13 ili sarı kodla uyardı. Peki bugün İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 08:37 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 08:52
Meteoroloji’den Ankara dahil 13 ile sarı kodlu uyarı! Buzlanmaya dikkat | 26 Kasım hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım için yeni hava durumu haritasını paylaştı. Son tahminlerde Ankara dahil 13 il sarı kodla uyarıldı. Kar yağışının devam edeceği bölgeler tek tek sayılırken yağışların Cuma günü tüm ülkede sona ereceği de açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritası (MGM internet sitesi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritası (MGM internet sitesi)

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritası (MGM internet sitesi)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritası (MGM internet sitesi)

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 13°C

Az bulutlu

MANİSA, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ÇANKIRI, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu hafif kar yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı olup kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU, 3°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksekleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli kar olacağı bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON, 12°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelini yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerde yağmur, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

GAZİANTEP, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

ŞANLIURFA, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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