PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

DEM ve CHP'li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık'a kayyum atandı

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada ‘terör örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verilmişti. Kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 20:03 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 20:38
DEM ve CHP’li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık’a kayyum atandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terörle örgütü PKK ile bağlantılı 2 ismin yargılandığı davada karar çıkmıştı.

İki belediyeye görevlendirme! Mustafa Sarıgül ve Cevdet Konak görevden uzaklaştırıldı

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.

Dem'li ve CHP'li belediye başkanları görevden uzaklaştırdı! (İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı)Dem'li ve CHP'li belediye başkanları görevden uzaklaştırdı! (İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı)

TUNCELİ VE OVACIK BELEDİYESİNE GÖREVLENDİRME

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak (AA)DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak (AA)

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın

a) Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI ve

b) Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle;

Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül (Takvim.com.tr arşiv)CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül (Takvim.com.tr arşiv)

2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI nedeniyle;

Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgüle hapis cezası!DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgüle hapis cezası!

HAPSİ CEZASI ALMIŞLARDI

Tunceli Belediye Başkanı DEM Parti'li Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'ün de aralarında olduğu 4 sanık hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçuyla açılan davanın karar duruşması, Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile diğer 2 sanığa 'Terör örgütüne üye olma' suçundan istinaf yolu açık olmak üzere yurt dışı yasağı koyarak, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.

Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül (Takvim.com.tr arşiv)Terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül (Takvim.com.tr arşiv)

CHP'Lİ İSME DEMİRTAŞ ROZET TAKMIŞTI

Tutuklanan CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 2013 yılında BDPye (DEM) katıldığı daha sonra tekrar CHP'ye geçtiği öğrenilmişti.

Sarıgül'e rozeti yine terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın taktığı ortaya çıkmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM ve CHP’li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık’a kayyum atandı
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar
Halkbank
Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere
CANLI | Ukrayna’da Rus füzesi alarmı: Meclis oturumu iptal edildi! İngiltere’den Bu gece hazırız mesajı | Putin ’Devam’ dedi
Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı! Herkes var Ekrem İmamoğlu yok... Almanya’da olması tesadüf mü?
Türk Telekom
İşte Yenidoğan çetesi gerçekleri: Süreç nasıl başladı? Yalanları çürüten telefon kayıtları!
Antalya’daki sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü, vatandaşlar ve turistler evlerde otellerde mahsur kaldı
Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD’den firar etti
Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden
İstanbullu trafik çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etti: PKK demeden kayyumu anlattı
Türkiye’nin Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
UCM’nin Netanyahu kararına dünyadan destek! Hangi ülkeler Netanyahu’yu tutuklayacak?
Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların
SON DAKİKA