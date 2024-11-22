DEM ve CHP’li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık’a kayyum atandı

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül 'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti. Dem'li ve CHP'li belediye başkanları görevden uzaklaştırdı! (İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı) TUNCELİ VE OVACIK BELEDİYESİNE GÖREVLENDİRME İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

b) Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle;

a) Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI ve

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak (AA) Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül (Takvim.com.tr arşiv)



2. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI nedeniyle;

Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

HAPSİ CEZASI ALMIŞLARDI

Tunceli Belediye Başkanı DEM Parti'li Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'ün de aralarında olduğu 4 sanık hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçuyla açılan davanın karar duruşması, Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.



Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile diğer 2 sanığa 'Terör örgütüne üye olma' suçundan istinaf yolu açık olmak üzere yurt dışı yasağı koyarak, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.